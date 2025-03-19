«Единая Россия» выпустила первый номер корпоративного журнала «Первичка». Это проект, который реализуют Высшая партийная школа и команда ВВЕРХ.ПРО, предназначен для актива первичных и местных отделений партии, сообщили в пресс-службе партии.
«„Единая Россия“ выпустила первый номер корпоративного журнала „Первичка“. Девиз нового издания — „Партия начинается здесь“. Этот журнал для тех, кто работает на местах, строит партию каждый день и хочет развиваться в своей работе», — сообщили в «Единой России».
В первом выпуске представлены полезные и актуальные темы: как сделать первые шаги в партийной работе, на что обратить внимание секретарю первичного отделения, как правильно выстраивать диалог с жителями, какими инструментами можно пользоваться в цифровую эпоху. Будут и «большие» темы про партию, идеологию, вызовы, понимание которых важно для коммуникации.
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