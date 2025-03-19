19 марта 2025

«Единая Россия» выпустила первый номер корпоративного журнала «Первичка»

© Служба новостей «URA.RU»
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«Единая Россия» выпустила корпоративный журнал
«Единая Россия» выпустила корпоративный журнал Фото:

«Единая Россия» выпустила первый номер корпоративного журнала «Первичка». Это проект, который реализуют Высшая партийная школа и команда ВВЕРХ.ПРО, предназначен для актива первичных и местных отделений партии, сообщили в пресс-службе партии. 

«„Единая Россия“ выпустила первый номер корпоративного журнала „Первичка“. Девиз нового издания — „Партия начинается здесь“. Этот журнал для тех, кто работает на местах, строит партию каждый день и хочет развиваться в своей работе», — сообщили в «Единой России». 

В первом выпуске представлены полезные и актуальные темы: как сделать первые шаги в партийной работе, на что обратить внимание секретарю первичного отделения, как правильно выстраивать диалог с жителями, какими инструментами можно пользоваться в цифровую эпоху. Будут и «большие» темы про партию, идеологию, вызовы, понимание которых важно для коммуникации.

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«Единая Россия» выпустила первый номер корпоративного журнала «Первичка». Это проект, который реализуют Высшая партийная школа и команда ВВЕРХ.ПРО, предназначен для актива первичных и местных отделений партии, сообщили в пресс-службе партии.  «„Единая Россия“ выпустила первый номер корпоративного журнала „Первичка“. Девиз нового издания — „Партия начинается здесь“. Этот журнал для тех, кто работает на местах, строит партию каждый день и хочет развиваться в своей работе», — сообщили в «Единой России».  В первом выпуске представлены полезные и актуальные темы: как сделать первые шаги в партийной работе, на что обратить внимание секретарю первичного отделения, как правильно выстраивать диалог с жителями, какими инструментами можно пользоваться в цифровую эпоху. Будут и «большие» темы про партию, идеологию, вызовы, понимание которых важно для коммуникации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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