Россия согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, в то время как Киев уже неоднократно нарушал подобные договоренности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Москва строго следует взятым на себя обязательствам.
«Россия слово держит, Украина же (Минские соглашения и срыв стамбульских договоренностей тому пример) не раз его нарушала», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. По его словам, администрация Трампа должна вести контроль Киева в этом вопросе.
Путин выразил поддержку инициативе своего американского коллеги Трампа о прекращении атак на энергетические объекты на Украине сроком на 30 дней. Кроме того, российский лидер отметил, что для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта необходимо полное прекращение военной поддержки Украины, включая передачу разведывательных данных, напоминает «Национальная служба новостей».
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