19 марта 2025

На мосту ЖБИ в Кургане такси с пассажирами попало в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП случилось на мосту, машины врезались в отбойник
ДТП случилось на мосту, машины врезались в отбойник Фото:

В Кургане на мосту ЖБИ произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одним из них было такси, в котором на момент аварии находились пассажиры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

«Авария на мосту ЖБИ. Один из водителей, возможно, уснул за рулем. В такси пассажиры были. Приехала скорая, всех проверили, но в больницу никого не увезли», — сообщили корреспонденту URA.RU очевидцы.

Судя по кадрам с места аварии, обе машины получили значительные повреждения — у них разбиты боковые и передние части. Они столкнулись между собой и врезались в отбойники.

Информация подлежит уточнению. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.

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В Кургане на мосту ЖБИ произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одним из них было такси, в котором на момент аварии находились пассажиры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «Авария на мосту ЖБИ. Один из водителей, возможно, уснул за рулем. В такси пассажиры были. Приехала скорая, всех проверили, но в больницу никого не увезли», — сообщили корреспонденту URA.RU очевидцы. Судя по кадрам с места аварии, обе машины получили значительные повреждения — у них разбиты боковые и передние части. Они столкнулись между собой и врезались в отбойники. Информация подлежит уточнению. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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