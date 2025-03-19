В Кургане на мосту ЖБИ произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одним из них было такси, в котором на момент аварии находились пассажиры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы происшествия.
«Авария на мосту ЖБИ. Один из водителей, возможно, уснул за рулем. В такси пассажиры были. Приехала скорая, всех проверили, но в больницу никого не увезли», — сообщили корреспонденту URA.RU очевидцы.
Судя по кадрам с места аварии, обе машины получили значительные повреждения — у них разбиты боковые и передние части. Они столкнулись между собой и врезались в отбойники.
Информация подлежит уточнению. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
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