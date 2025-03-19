19 марта 2025

Несколько тысяч человек протестуют против политики президента Аргентины

© Служба новостей «URA.RU»
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Протестующие в Аргентине заполнили площадь перед конгрессом (Архивное фото)
Протестующие в Аргентине заполнили площадь перед конгрессом (Архивное фото) Фото:

Тысячи человек собрались на протестах в центре Буэнос-Айреса, выражая свое недовольство политикой президента Аргентины Хавьера Милея. Протестующие критикуют действия полиции и выступают за улучшение жизненных условий.

«Собравшиеся выступают в поддержку пенсионеров и улучшения условий их жизни, против действий полиции и министерства безопасности в отношении протестующих», — передает корреспондент РИА Новости. Мирная акция, на которой также присутствует полиция для безопасности, проходит перед зданием конгресса.

Сами участники стараются предотвращать беспорядки — когда двое человек пытались спровоцировать полицейских у самых щитов, за которыми стояли служащие, протестующие сами их поймали и увели подальше от места действия. Они также выразили слова поддержки фотографу-фрилансеру, который получил серьезное ранение головы во время предыдущего протеста и находится в тяжелом состоянии в больнице. 

Ранее 12 марта в центре Буэнос-Айреса у здания Конгресса состоялась демонстрация в защиту прав пенсионеров. Митинг собрал не только пенсионеров, но и футбольных фанатов, пришедших выразить свою поддержку. Изначально акция проходила спокойно, однако вскоре ситуация обострилась и перешла в стадию беспорядков. Силы правопорядка для разгона толпы применили слезоточивый газ и водометы. Протестующие, в свою очередь, начали строить баррикады, был подожжен автомобиль полиции и несколько мусорных контейнеров.

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Тысячи человек собрались на протестах в центре Буэнос-Айреса, выражая свое недовольство политикой президента Аргентины Хавьера Милея. Протестующие критикуют действия полиции и выступают за улучшение жизненных условий. «Собравшиеся выступают в поддержку пенсионеров и улучшения условий их жизни, против действий полиции и министерства безопасности в отношении протестующих», — передает корреспондент РИА Новости. Мирная акция, на которой также присутствует полиция для безопасности, проходит перед зданием конгресса. Сами участники стараются предотвращать беспорядки — когда двое человек пытались спровоцировать полицейских у самых щитов, за которыми стояли служащие, протестующие сами их поймали и увели подальше от места действия. Они также выразили слова поддержки фотографу-фрилансеру, который получил серьезное ранение головы во время предыдущего протеста и находится в тяжелом состоянии в больнице.  Ранее 12 марта в центре Буэнос-Айреса у здания Конгресса состоялась демонстрация в защиту прав пенсионеров. Митинг собрал не только пенсионеров, но и футбольных фанатов, пришедших выразить свою поддержку. Изначально акция проходила спокойно, однако вскоре ситуация обострилась и перешла в стадию беспорядков. Силы правопорядка для разгона толпы применили слезоточивый газ и водометы. Протестующие, в свою очередь, начали строить баррикады, был подожжен автомобиль полиции и несколько мусорных контейнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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