Несколько тысяч человек протестуют против политики президента Аргентины

Тысячи человек собрались на протестах в центре Буэнос-Айреса, выражая свое недовольство политикой президента Аргентины Хавьера Милея. Протестующие критикуют действия полиции и выступают за улучшение жизненных условий.
«Собравшиеся выступают в поддержку пенсионеров и улучшения условий их жизни, против действий полиции и министерства безопасности в отношении протестующих», — передает корреспондент РИА Новости. Мирная акция, на которой также присутствует полиция для безопасности, проходит перед зданием конгресса.
Сами участники стараются предотвращать беспорядки — когда двое человек пытались спровоцировать полицейских у самых щитов, за которыми стояли служащие, протестующие сами их поймали и увели подальше от места действия. Они также выразили слова поддержки фотографу-фрилансеру, который получил серьезное ранение головы во время предыдущего протеста и находится в тяжелом состоянии в больнице.
Ранее 12 марта в центре Буэнос-Айреса у здания Конгресса состоялась демонстрация в защиту прав пенсионеров. Митинг собрал не только пенсионеров, но и футбольных фанатов, пришедших выразить свою поддержку. Изначально акция проходила спокойно, однако вскоре ситуация обострилась и перешла в стадию беспорядков. Силы правопорядка для разгона толпы применили слезоточивый газ и водометы. Протестующие, в свою очередь, начали строить баррикады, был подожжен автомобиль полиции и несколько мусорных контейнеров.
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