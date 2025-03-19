Туман накрыл трассу из Екатеринбурга до Тюмени

Дорожники предупредили водителей о низкой видимости на трассе между Екатеринбургом и Тюменью из-за густого тумана. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 с 27 километра до 204 километра туман, низкая видимость!», — следует из поста telegram-канала компании. Непогода коснется Белоярского, Заречного, Пышминского и Талицкого муниципальных округов и Камышловского района. Всего туман накрыл 177 километров дороги.
Водителям посоветовали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
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