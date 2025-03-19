19 марта 2025

Туман накрыл трассу из Екатеринбурга до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туман накрыл 177 километров трассы Екатеринбург - Тюмень
Туман накрыл 177 километров трассы Екатеринбург - Тюмень Фото:

Дорожники предупредили водителей о низкой видимости на трассе между Екатеринбургом и Тюменью из-за густого тумана. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 с 27 километра до 204 километра туман, низкая видимость!», — следует из поста telegram-канала компании. Непогода коснется Белоярского, Заречного, Пышминского и Талицкого муниципальных округов и Камышловского района. Всего туман накрыл 177 километров дороги.

Водителям посоветовали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожники предупредили водителей о низкой видимости на трассе между Екатеринбургом и Тюменью из-за густого тумана. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 с 27 километра до 204 километра туман, низкая видимость!», — следует из поста telegram-канала компании. Непогода коснется Белоярского, Заречного, Пышминского и Талицкого муниципальных округов и Камышловского района. Всего туман накрыл 177 километров дороги. Водителям посоветовали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...