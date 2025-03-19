19 марта 2025

Фанаты раскритиковали новый клип Максима Фадеева с участницами группы «Серебро»

© Служба новостей «URA.RU»
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Поклонникам понравилась песня, но видеоряд и внешний вид девушек они не оценили
Поклонникам понравилась песня, но видеоряд и внешний вид девушек они не оценили Фото:

Музыкальный продюсер из Кургана Максим Фадеев поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» новым клипом группы Serebro, однако фанатам не понравился видеоряд и девушки, которые исполняют песню. Об этом они написали в комментариях к клипу.

«Сложно смотреть на этих девушек. Категорически не подходят им эти образы. Выглядят нелепо, в глазах пустота. Амплуа роковых женщин на данных девушках (выглядящих так, будто недавно школу закончили) не смотрится. Смотреть из-за этого диссонанса не могу», — отметили поклонницы творчества Фадеева.

Мужчины тоже не остались в стороне и высказали свое мнение: «Честно, все ни о чем. Правда. Туалеты блин... Ну что, снимать у нас больше негде? Столько природы. А читается опять прозападный нарратив, кальян, толчки и прочее. Не то надо снимать, ребята, не то».

При этом фанаты музыканта и его обновленной группы отметили, что музыкальный ряд в клипе хорош. Они также сравнили песню с известной композицией и попросили Фадеева вернуть русскую музыку в правильное русло.

Группа Serebro, созданная Максимом Фадеевым в ответ на критику со стороны Константина Меладзе, существует уже почти 20 лет и считается значимым проектом в музыкальной индустрии. Фадеев сумел превратить свое раздражение в творческий стимул, что привело к созданию международных хитов и укреплению его статуса в музыкальном мире.

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Музыкальный продюсер из Кургана Максим Фадеев поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» новым клипом группы Serebro, однако фанатам не понравился видеоряд и девушки, которые исполняют песню. Об этом они написали в комментариях к клипу. «Сложно смотреть на этих девушек. Категорически не подходят им эти образы. Выглядят нелепо, в глазах пустота. Амплуа роковых женщин на данных девушках (выглядящих так, будто недавно школу закончили) не смотрится. Смотреть из-за этого диссонанса не могу», — отметили поклонницы творчества Фадеева. Мужчины тоже не остались в стороне и высказали свое мнение: «Честно, все ни о чем. Правда. Туалеты блин... Ну что, снимать у нас больше негде? Столько природы. А читается опять прозападный нарратив, кальян, толчки и прочее. Не то надо снимать, ребята, не то». При этом фанаты музыканта и его обновленной группы отметили, что музыкальный ряд в клипе хорош. Они также сравнили песню с известной композицией и попросили Фадеева вернуть русскую музыку в правильное русло. Группа Serebro, созданная Максимом Фадеевым в ответ на критику со стороны Константина Меладзе, существует уже почти 20 лет и считается значимым проектом в музыкальной индустрии. Фадеев сумел превратить свое раздражение в творческий стимул, что привело к созданию международных хитов и укреплению его статуса в музыкальном мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
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