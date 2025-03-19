19 марта 2025

В ХМАО повысят добычу нефти до 230 миллионов тонн при снятии ограничений ОПЕК+

© Служба новостей «URA.RU»
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При снятии ограничений ОПЕК+ ХМАО планирует нарастить добычу на 6%
При снятии ограничений ОПЕК+ ХМАО планирует нарастить добычу на 6% Фото:

В ХМАО при снятии ограничений ОПЕК+ планируют повысить добычу нефти более чем на 6%. Это позволит выйти на показатель в 230 миллионов тонн в год, сообщил первый замгубернатора ХМАО Алексей Забозлаев во время выступления на форуме «Нефтяная столица в Сургуте».

«Югра как базовый нефтяной регион России играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности страны. Наш регион в долгосрочной перспективе готов сохранить объем добычи нефти в объеме 40-45% — это мы примерно оцениваем 220-230 млн тонн в год, как только ограничения ОПЕК снимет», — приводит слова Забозлаева ТАСС.

Он также отметил, что запасы нефти в округе более чем в 20 миллиардов тонн, что позволит Югре оставаться нефтяной столицей России еще около сотни лет. При этом ХМАО занимается вопросом прироста запасов за счет геологоразведки. Федеральным структурам и крупным нефтяным компаниям планируют предложить для дальнейшего изучения четыре нефтегазовых кластера.

Ранее ОПЕК+ планировала начать наращивание нефтедобычи за счет отказа от добровольных ограничений с конца 2024 года. Однако это решение откладывали уже несколько раз. Теперь альянс предполагает начать увеличение добычи нефти с апреля и проводить его более мягко, на протяжении 1,5 лет, вместо ранее планируемых 9 месяцев.

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В ХМАО при снятии ограничений ОПЕК+ планируют повысить добычу нефти более чем на 6%. Это позволит выйти на показатель в 230 миллионов тонн в год, сообщил первый замгубернатора ХМАО Алексей Забозлаев во время выступления на форуме «Нефтяная столица в Сургуте». «Югра как базовый нефтяной регион России играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности страны. Наш регион в долгосрочной перспективе готов сохранить объем добычи нефти в объеме 40-45% — это мы примерно оцениваем 220-230 млн тонн в год, как только ограничения ОПЕК снимет», — приводит слова Забозлаева ТАСС. Он также отметил, что запасы нефти в округе более чем в 20 миллиардов тонн, что позволит Югре оставаться нефтяной столицей России еще около сотни лет. При этом ХМАО занимается вопросом прироста запасов за счет геологоразведки. Федеральным структурам и крупным нефтяным компаниям планируют предложить для дальнейшего изучения четыре нефтегазовых кластера. Ранее ОПЕК+ планировала начать наращивание нефтедобычи за счет отказа от добровольных ограничений с конца 2024 года. Однако это решение откладывали уже несколько раз. Теперь альянс предполагает начать увеличение добычи нефти с апреля и проводить его более мягко, на протяжении 1,5 лет, вместо ранее планируемых 9 месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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