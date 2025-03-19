В ХМАО повысят добычу нефти до 230 миллионов тонн при снятии ограничений ОПЕК+

В ХМАО при снятии ограничений ОПЕК+ планируют повысить добычу нефти более чем на 6%. Это позволит выйти на показатель в 230 миллионов тонн в год, сообщил первый замгубернатора ХМАО Алексей Забозлаев во время выступления на форуме «Нефтяная столица в Сургуте».
«Югра как базовый нефтяной регион России играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности страны. Наш регион в долгосрочной перспективе готов сохранить объем добычи нефти в объеме 40-45% — это мы примерно оцениваем 220-230 млн тонн в год, как только ограничения ОПЕК снимет», — приводит слова Забозлаева ТАСС.
Он также отметил, что запасы нефти в округе более чем в 20 миллиардов тонн, что позволит Югре оставаться нефтяной столицей России еще около сотни лет. При этом ХМАО занимается вопросом прироста запасов за счет геологоразведки. Федеральным структурам и крупным нефтяным компаниям планируют предложить для дальнейшего изучения четыре нефтегазовых кластера.
Ранее ОПЕК+ планировала начать наращивание нефтедобычи за счет отказа от добровольных ограничений с конца 2024 года. Однако это решение откладывали уже несколько раз. Теперь альянс предполагает начать увеличение добычи нефти с апреля и проводить его более мягко, на протяжении 1,5 лет, вместо ранее планируемых 9 месяцев.
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