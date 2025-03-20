Появилось видео из больницы в Энгельсе, пострадавшей от атаки БПЛА

В сети появилось видео из городской клинической больницы №1 в Энгельсе (Саратовская область), которая пострадала от падения обломков украинского беспилотника. Кадры публикует telegram-канал Shot.
«После падения обломков выбило стекла в примерно десяти окнах на верхних этажах здания», — говорится в сообщении канала. Осколки разлетелись по стенам палат и других медицинских помещений, в результате чего одна женщина получила ранения. Ей была оказана необходимая медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.
Ранее губернатор регион Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе Саратовской области произошло падение беспилотника ВСУ. В результате чего были повреждены Городская клиническая больница №1 и частное жилище.
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