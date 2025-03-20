Осколки БПЛА ВСУ попали по больнице в Энгельсе, есть пострадавшие

Бусаргин: в Энгельсе пострадали больница и частный дом из-за удара БПЛА ВСУ
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Осколки БПЛА попали по жилому дому в Саратовской области
Осколки БПЛА попали по жилому дому в Саратовской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате прилета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в Энгельсе Саратовской области пострадала городская клиническая больница №1 и частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате применения БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Уточняется, что одна женщина получила травмы, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также обломки беспилотника упали в районе Соколовой горы, повредив частный дом. Жертв в этом случае нет, отметил губернатор.

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В результате прилета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в Энгельсе Саратовской области пострадала городская клиническая больница №1 и частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. «В результате применения БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Уточняется, что одна женщина получила травмы, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Также обломки беспилотника упали в районе Соколовой горы, повредив частный дом. Жертв в этом случае нет, отметил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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