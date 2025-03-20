Минобороны: Россия сбила 132 украинских дрона

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Украина атаковала Россию сотней дронов
Украина атаковала Россию сотней дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 20 марта Украина атаковала Россию 132 беспилотниками. Все они были успешно сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата», — написали в telegram-канале ведомства. В Саратовской области было сбито 54 беспилотника, в Воронежской области уничтожено 40 дронов. В Белгородской области были сбиты 22 БПЛА, в Ростовской — девять. По три беспилотника были уничтожены в Курской области и Республике Крым и один дрон сбили в Липецкой области.

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В ночь на 20 марта Украина атаковала Россию 132 беспилотниками. Все они были успешно сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата», — написали в telegram-канале ведомства. В Саратовской области было сбито 54 беспилотника, в Воронежской области уничтожено 40 дронов. В Белгородской области были сбиты 22 БПЛА, в Ростовской — девять. По три беспилотника были уничтожены в Курской области и Республике Крым и один дрон сбили в Липецкой области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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