Политика Власть В Челябинской области закончилась регистрация участников программа «Герои Южного Урала» В программе «Герои Южного Урала» будут участвовать 1056 ветеранов СВО 20 марта 2025 в 10:15 Размер текста - 17 + О запуске регионального аналога программы «Время героев» губернатор Алексей Текслер объявил в конце 2024 года Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Более тысячи ветеранов СВО решили стать участниками кадровой программы «Герои Южного Урала» (аналог федеральной программы «Время героев» в Челябинской области — прим. URA.RU) для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона. «Всего зарегистрировано 1056 человек. Из них 595 — действующие участники спецоперации», — пояснили в пресс-службе регионального правительства. Наставниками участников станут главы муниципалитетов и руководители областных министерств и ведомств. Обучение начнется в июне по итогам конкурсного отбора. Помимо лекций, мастер-классов, тренингов и деловых игр программа предусматривает стажировки на предприятиях и в органах власти разного уровня. Участники программы, показавшие хорошие результаты, получат предложения о трудоустройстве на достойные должности. Лучшие выпускники смогут продолжить обучение в федеральной программе «Время героев». Региональная программа «Герои Южного Урала» является аналогом федеральной инициативы «Время героев». О ее запуске губернатор Алексей Текслер сообщил во время прямой линии в декабре 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Более тысячи ветеранов СВО решили стать участниками кадровой программы «Герои Южного Урала» (аналог федеральной программы «Время героев» в Челябинской области — прим. URA.RU) для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона. «Всего зарегистрировано 1056 человек. Из них 595 — действующие участники спецоперации», — пояснили в пресс-службе регионального правительства. Наставниками участников станут главы муниципалитетов и руководители областных министерств и ведомств. Обучение начнется в июне по итогам конкурсного отбора. Помимо лекций, мастер-классов, тренингов и деловых игр программа предусматривает стажировки на предприятиях и в органах власти разного уровня. Участники программы, показавшие хорошие результаты, получат предложения о трудоустройстве на достойные должности. Лучшие выпускники смогут продолжить обучение в федеральной программе «Время героев». Региональная программа «Герои Южного Урала» является аналогом федеральной инициативы «Время героев». О ее запуске губернатор Алексей Текслер сообщил во время прямой линии в декабре 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям