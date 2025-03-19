19 марта 2025

В Челябинской области закончилась регистрация участников программа «Герои Южного Урала»

В программе «Герои Южного Урала» будут участвовать 1056 ветеранов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора Алексея Текслера в Златоуст 24.08.2024, текслер алексей, военнослужащий, сво
О запуске регионального аналога программы «Время героев» губернатор Алексей Текслер объявил в конце 2024 года Фото:

Более тысячи ветеранов СВО решили стать участниками кадровой программы «Герои Южного Урала» (аналог федеральной программы «Время героев» в Челябинской области — прим. URA.RU) для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Всего зарегистрировано 1056 человек. Из них 595 — действующие участники спецоперации», — пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Наставниками участников станут главы муниципалитетов и руководители областных министерств и ведомств. Обучение начнется в июне по итогам конкурсного отбора. Помимо лекций, мастер-классов, тренингов и деловых игр программа предусматривает стажировки на предприятиях и в органах власти разного уровня.

Участники программы, показавшие хорошие результаты, получат предложения о трудоустройстве на достойные должности. Лучшие выпускники смогут продолжить обучение в федеральной программе «Время героев».

Региональная программа «Герои Южного Урала» является аналогом федеральной инициативы «Время героев». О ее запуске губернатор Алексей Текслер сообщил во время прямой линии в декабре 2024 года.

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Более тысячи ветеранов СВО решили стать участниками кадровой программы «Герои Южного Урала» (аналог федеральной программы «Время героев» в Челябинской области — прим. URA.RU) для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона. «Всего зарегистрировано 1056 человек. Из них 595 — действующие участники спецоперации», — пояснили в пресс-службе регионального правительства. Наставниками участников станут главы муниципалитетов и руководители областных министерств и ведомств. Обучение начнется в июне по итогам конкурсного отбора. Помимо лекций, мастер-классов, тренингов и деловых игр программа предусматривает стажировки на предприятиях и в органах власти разного уровня. Участники программы, показавшие хорошие результаты, получат предложения о трудоустройстве на достойные должности. Лучшие выпускники смогут продолжить обучение в федеральной программе «Время героев». Региональная программа «Герои Южного Урала» является аналогом федеральной инициативы «Время героев». О ее запуске губернатор Алексей Текслер сообщил во время прямой линии в декабре 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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