В Челябинской области закончилась регистрация участников программа «Герои Южного Урала»

Более тысячи ветеранов СВО решили стать участниками кадровой программы «Герои Южного Урала» (аналог федеральной программы «Время героев» в Челябинской области — прим. URA.RU) для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.
«Всего зарегистрировано 1056 человек. Из них 595 — действующие участники спецоперации», — пояснили в пресс-службе регионального правительства.
Наставниками участников станут главы муниципалитетов и руководители областных министерств и ведомств. Обучение начнется в июне по итогам конкурсного отбора. Помимо лекций, мастер-классов, тренингов и деловых игр программа предусматривает стажировки на предприятиях и в органах власти разного уровня.
Участники программы, показавшие хорошие результаты, получат предложения о трудоустройстве на достойные должности. Лучшие выпускники смогут продолжить обучение в федеральной программе «Время героев».
Региональная программа «Герои Южного Урала» является аналогом федеральной инициативы «Время героев». О ее запуске губернатор Алексей Текслер сообщил во время прямой линии в декабре 2024 года.
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