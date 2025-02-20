Бойцы СВО вернутся в Челябинск, чтобы сесть за парты

За первые два дня приема заявок для участия в программе «Герои Южного Урала» (аналога федеральной программы «Время героев» в Челябинской области) поступило 153 заявки из зоны проведения СВО. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту программы, сообщил вице-губернатор Роман Воллерт.
«За два дня поступило 269 заявок. Из них 153 — из зоны проведения операции», — сообщил Воллерт.
При этом участники, если они пройдут проводимый на сайте проекта отбор, должны будут прибыть в Челябинск до 1 июля. Всего будет 60 участников первого этапа программы.
Как сообщил Воллерт, если участник прошел отбор, но не сумел явиться до 1 июля, он будет зачислен в следующие потоки программы. Вице-губернатор уверен, что таких потоков будет несколько.
Сама программа обучения рассчитана на год. Оно будет проводиться на базе челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Выпускникам будет выдан диплом по специальности «государственное и муниципальное управление».
У каждого участника программы будет персональный наставник из числа вице-губернаторов, руководителей управлений правительства региона и директоров предприятий. Заявки для участия в программе принимаются с 19 февраля по 19 марта.
Как добавил Воллерт, выпускников охотно примут на госслужбу, поскольку у них есть навыки быстрого принятия решений в боевых условиях. Однако те, кто захочет продолжить карьеру на производстве, в коммерции и других видах деятельности, смогут это сделать.
О появлении региональной программы, аналогичной федеральной программе «Время героев», губернатор Алексей Текслер заявил во время прямой линии 11 декабря. Он предложил принять в ней участие Герою России Альберту Зайнуллину.
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