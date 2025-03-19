В Перми на сервисе бесплатных объявлений выставлен на продажу нежилой объект. Заброшенная постройка находится на улице Писарева, 9. Это микрорайон Гайва.
«Площадь объекта порядка 429 квадратных метров. Размер земельного участка — 1,2 тысячи квадратных метров. B непосредственной близости строится несколько жилых домов, что повышает привлекательность района и прочеркивает перспективность локации», — отмечает продавец на платформе «Авито».
Он уточняет, что здание подойдет для реконструкции или нового строительства. Например, торгового центра.
Здание было возведено в 1957 году. До 2016 года использовалось для нужд полицейского участка. После этого помещения были заброшены. В 2023 году региональное отделение Федерального агентства по управлению госимуществом в Пермском крае объявило торги. Здание ушло с молотка за 7,8 млн рублей.
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