Жителя Самары похитили и держали на Уралмаше в плену, его спасла ФСБ

20 марта 2025 в 11:15 Размер текста - 17 +

Самарца увезли на машине и удерживали в екатеринбургской квартире (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU ФСБ России освободила предпринимателя, которого похитили в Самаре, увезли в Екатеринбург и несколько дней держали в плену. Предполагаемые преступники задержаны, сообщил источник URA.RU. «11 марта в Самаре двое подельников напали на мужчину, избили, заставили сесть в машину и увезли в Екатеринбург. В пути ему угрожали ножом и убийством. В Екатеринбурге его держали на Уралмаше в какой-то квартире до 14 числа», — объяснил собеседник агентства. Сотрудникам ФСБ удалось раскрыть похищение и освободить пленника. По неофициальной информации, это самарский предприниматель, чей бизнес связан с недвижимостью. Его похитители — рецидивисты, ранее многократно судимые за кражи, разбой, причинение вреда здоровью и другие тяжкие преступления. Они задержаны и во всем признались. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ — «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Виновным грозит до 12 лет тюрьмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ России освободила предпринимателя, которого похитили в Самаре, увезли в Екатеринбург и несколько дней держали в плену. Предполагаемые преступники задержаны, сообщил источник URA.RU. «11 марта в Самаре двое подельников напали на мужчину, избили, заставили сесть в машину и увезли в Екатеринбург. В пути ему угрожали ножом и убийством. В Екатеринбурге его держали на Уралмаше в какой-то квартире до 14 числа», — объяснил собеседник агентства. Сотрудникам ФСБ удалось раскрыть похищение и освободить пленника. По неофициальной информации, это самарский предприниматель, чей бизнес связан с недвижимостью. Его похитители — рецидивисты, ранее многократно судимые за кражи, разбой, причинение вреда здоровью и другие тяжкие преступления. Они задержаны и во всем признались. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ — «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.