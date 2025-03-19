19 марта 2025

Жителя Самары похитили и держали на Уралмаше в плену, его спасла ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, стоянка, багажник, автомобиль, весна, парковка
Самарца увезли на машине и удерживали в екатеринбургской квартире (архивное фото) Фото:

ФСБ России освободила предпринимателя, которого похитили в Самаре, увезли в Екатеринбург и несколько дней держали в плену. Предполагаемые преступники задержаны, сообщил источник URA.RU.

«11 марта в Самаре двое подельников напали на мужчину, избили, заставили сесть в машину и увезли в Екатеринбург. В пути ему угрожали ножом и убийством. В Екатеринбурге его держали на Уралмаше в какой-то квартире до 14 числа», — объяснил собеседник агентства.

Сотрудникам ФСБ удалось раскрыть похищение и освободить пленника. По неофициальной информации, это самарский предприниматель, чей бизнес связан с недвижимостью. Его похитители — рецидивисты, ранее многократно судимые за кражи, разбой, причинение вреда здоровью и другие тяжкие преступления. Они задержаны и во всем признались. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ — «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

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ФСБ России освободила предпринимателя, которого похитили в Самаре, увезли в Екатеринбург и несколько дней держали в плену. Предполагаемые преступники задержаны, сообщил источник URA.RU. «11 марта в Самаре двое подельников напали на мужчину, избили, заставили сесть в машину и увезли в Екатеринбург. В пути ему угрожали ножом и убийством. В Екатеринбурге его держали на Уралмаше в какой-то квартире до 14 числа», — объяснил собеседник агентства. Сотрудникам ФСБ удалось раскрыть похищение и освободить пленника. По неофициальной информации, это самарский предприниматель, чей бизнес связан с недвижимостью. Его похитители — рецидивисты, ранее многократно судимые за кражи, разбой, причинение вреда здоровью и другие тяжкие преступления. Они задержаны и во всем признались. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ — «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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