Первый выстрел по Берлину сделали из орудия, произведенного в Перми

Мотовилихинские заводы в годы войны производили каждую четвертую пушку в СССР

27 марта 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Первый залп по Берлину состоялся 20 апреля 1945 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермские промышленные предприятия на протяжении всей Великой Отечественной войны играли огромную роль в обеспечении фронта вооружением. Особое место среди них занимают «Мотовилихинские заводы», которые в начале войны остались единственным поставщиком артиллерийского вооружения на фронт. Именно из орудий пермского завода были произведены два знаковых выстрела: первый удар по Германии и по Берлину. В канун 80-летия Победы URA.RU рассказывает об истории предприятия и о том, в каких условиях его рабочие обеспечивали фронт. Медеплавильный завод Пермская Царь-Пушка, музей пермской артиллерии, 2025 год Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU История «Мотовилихинских заводов» начинается в петровское время. В 1736 году Василий Татищев заложил очередной медеплавильный завод на притоке Камы — Мотовилихе — по замыслу Петра и предписаниям российской императрицы Анны Иоанновны. Спустя сто с лишним лет, в 1863-м, когда истощились медные рудники, в Перми начинается возведение сталепушечного и чугунопушечного заводов. В 1869 году по заказу Морского министерства здесь было отлито 20-дюймовое литое гладкоствольное чугунное орудие — так называемая пермская «Царь-пушка», получившая имя по аналогии с московской. Пушка имела калибр 508 мм, а длина ствола составляла пять метров. Вес ствола — более 45 тонн. После заводских испытаний, успешно выдержав 314 выстрелов снарядами, пушку оставили на заводе. Местные с гордостью говорят, что в Перми — единственная настоящая «Царь-пушка», так как она стреляла, а московская — ни разу. Пермские пушечные заводы Общий вид Пермских пушечных заводов, 1874 год Фотоальбом «Пермские пушечные» — фото и архива музея завода Предприятия быстро разрастались, поэтому было принято решение об их слиянии, и в 1871 году появилось новое название — Пермские пушечные заводы (ППЗ). Предприятия стали первыми на Урале, где были установлены мартеновские печи (1875 год). Завод произвел порядка 60 пассажирских, грузопассажирских и буксирных пароходов, изготавливал паровые машины и котлы, прокатные станы и другие механизмы. Ассортимент продукции ППЗ в XIX веке включал в себя не только стальные и чугунные орудия, но и боеприпасы. На Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году горный начальник ППЗ Николай Славянов получил медаль «За произведенную научно-техническую революцию». Изобретенный им метод сварки плавящимся электродом является основой современного сварочного производства. Клеймо ППЗ стоит на каждом третьем орудии дореволюционной России. Пермские пушечные заводы выпустили пятую часть всех орудий, изготовленных в России за годы Первой мировой войны. Государственный союзный завод № 172 имени В. М. Молотова В 1918 году бывшие Пермские пушечные заводы были переименованы в Мотовилихинский механический завод. К тому моменту местные орудия уже успели оставить след в истории нового столетия: на крейсере «Аврора», который дал залп и начал мятеж большевиков в 1917 году, стояло несколько пушек из Перми. Крейсер «Аврора» Фотоальбом «Пермские пушечные» — по материалам архива завода Завод осуществлял ремонт паровозов, автомобилей и тракторов, изготавливал сельскохозяйственные машины, двигатели внутреннего сгорания, артиллерийские орудия и снаряды. На «Мотовилихинских заводах» изготовлен первый в стране экскаватор. Завод производит драги, землесосные снаряды, врубовые машины, краны и другие механизмы. С 1921 года завод назывался Мотовилихинским орудийным, далее — Мотовилихинским машиностроительным. К 1934 году завод переименован в Государственный союзный завод № 172 имени В. М. Молотова. 122-мм пушки А-19 образца 1931/37 года год выпускались на Сталинградском заводе «Баррикады». В 1941—1946 годах производство пушек А-19 было налажено в Мотовилихе. Мотовилиха в 1941 году 122-мм пушка А-19 образца 1931/37 года. Музей пермской артиллерии. Пермь, 2025 год. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Осенью 1941 года в Пермь эвакуировали 64 предприятия из западных и центральных районов страны, в том числе Особое конструкторское бюро № 172, состоящее из заключенных-инженеров. Два конструкторских бюро значительно оживили работу завода. Кроме артсистем и артиллерийских снарядов, позже завод освоил и поставки крупных серий сопел для реактивных снарядов М-13 — «Катюши». На тот момент самой известной военной разработкой завода была 152-миллиметровая гаубица-пушка МЛ-20 1937 года. В 1941 году Мотовилиха поставляла фронту артиллерийское вооружение, а другим оборонным предприятиям — артиллерийские пружины, орудийные щиты, тонкую броню, лист для станин, авиационные штамповки и конструкционный лист, танковый прокат, артиллерийские поковки, штамповки и фасонные отливки. Перед новым директором завода Абрамом Быховским стояли задачи глобального масштаба: заниматься разработкой новых артиллерийских орудий и увеличивать выпуск имеющихся. Самоходная установка Самоходка ИСУ-152М, модернизированная версия. Артиллерийская часть выпускалась с 1943 года. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В январе 1943 года заводу поручили разработку и выпуск мощной самоходной пушки на базе шасси тяжелого танка Кировского завода. Знаменитую самоходку (самоходную артиллерийскую установку, САУ-152) разработали всего за десять дней. А еще через десять дней изготовили и опытный образец. Конструкторское бюро превратилось в круглосуточный боевой штаб. Чертежи сразу же отправлялись в цех. Конструкторы спали по два часа в сутки там же, на заводе. Самоходки с пермскими пушками стали отличным оружием в борьбе с тяжелобронированными танками и самоходками противника. Выстрел из самоходки срывал башни с «Королевских Тигров» и «Пантер». Их часто использовали для артиллерийской подготовки. Огонь пушек-гаубиц, наряду с залпами «Катюши», признавался главной ударной и сдерживающей силой в первый период Великой Отечественной войны. Заводские рабочие в годы войны Сборка пушки МЛ-20 в годы войны ПермГАСПИ Всю войну завод работал круглосуточно. С первых дней войны завод перестроил производство, резко увеличив выпуск артиллерии. Рабочий день сотрудников порой длился до 18 часов в сутки. Работали без выходных и праздничных дней, без отпусков. Сутки делились на несколько смен, включая ночные. Если кто-то не приходил на работу, его сменщик работал вторую смену. Опаздывать на завод и погуливать смену было нельзя. Чтобы не получить выговор, уменьшение нормы выдачи хлеба или тюремный срок, некоторые рабочие спали на территории предприятия. Большинство мужчин трудоспособного возраста ушло на фронт. На заводе работали оставшиеся мужчины, женщины, пожилые люди и подростки. В цехах было создано 150 фронтовых бригад, объединивших 2400 человек и сыгравших огромную роль в выполнении и перевыполнении производственных заданий. Многие члены этих бригад выполняли по две-три нормы за смену. Из воспоминаний Музы Семеновны Дмитриевой, рабочей завода: Женщины выполняли мужскую работу Государственный архив Пермского края «Как мне исполнилось 16 лет, пошла на завод… Было страшно: грохот, холодина. Стала контролером ОТК. Это очень ответственная деталь орудия, поэтому контролер был приставлен к каждому рабочему, который делал пружины. Надо было проверять деталь несколько раз в процессе ее изготовления. Пружина была большой и толстой, а работа — опасной. Иногда металл был с браком, и пружины разрывало. Осколки летели во все стороны, могло попасть в голову, в живот. При мне однажды разорвало пружину, и осколки попали в рабочего. Весь живот разворотило… Конечно, он умер. Работали по двенадцать часов. Самое трудное для меня было — ночью не уснуть. По цеху ходила охрана, проверяла, не заснул ли кто. Если бы увидели, то отдали бы под суд». (Опубликовано во втором издании книги «Бессмертный цех»). Первый выстрел по Германии Пушка-гаубица МЛ-20 на фронтах Великой Отечественной войны Фотоальбом «Пермские пушечные» — фото из архива музея завода За годы войны завод выпустил свыше 48 000 орудий и освоил выпуск пяти новых видов боевых машин. В числе самых известных, помимо самоходки, 45-миллиметровая противотанковая пушка М-42 — «Аннушка», или «сорокапятка», одним из достоинств которой были высокая мобильность и легкость маскировки. Каждую четвертую пушку в стране дала «Мотовилиха». Именно из 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20 в ночь со 2 на 3 августа 1944 года был произведен первый выстрел по территории фашистской Германии, а из 122-мм корпусной пушки — первый выстрел по Берлину 20 апреля 1945 года. Пушки «Мотовилихинских заводов» во все времена отличались высоким качеством и безотказно действовали на всех фронтах. Маршал Советского Союза Георгий Жуков в телеграмме-поздравлении коллектива завода с награждением орденом Отечественной войны I степени в 1945 году писал: «Ваши грозные пушки и самоходная артиллерия сыграли решающую роль в разгроме гитлеровской Германии и победоносном завершении войны». «Мотовилиха» сегодня Пушка А-19, Пермь, 2025 год Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На сегодняшний день мотовилихинцы производят самые современные образцы ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня. «Мотовилиха» является единственным в России артиллерийским заводом полного цикла, а также разработчиком производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С». При въезде в Мотовилихинский район города Перми установлена 122-мм пушка А-19 выдающегося конструктора Федора Петрова, установленная в честь трудового подвига Мотовилихи в годы Великой Отечественной войны. 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Пермские промышленные предприятия на протяжении всей Великой Отечественной войны играли огромную роль в обеспечении фронта вооружением. Особое место среди них занимают «Мотовилихинские заводы», которые в начале войны остались единственным поставщиком артиллерийского вооружения на фронт. Именно из орудий пермского завода были произведены два знаковых выстрела: первый удар по Германии и по Берлину. В канун 80-летия Победы URA.RU рассказывает об истории предприятия и о том, в каких условиях его рабочие обеспечивали фронт. История «Мотовилихинских заводов» начинается в петровское время. В 1736 году Василий Татищев заложил очередной медеплавильный завод на притоке Камы — Мотовилихе — по замыслу Петра и предписаниям российской императрицы Анны Иоанновны. Спустя сто с лишним лет, в 1863-м, когда истощились медные рудники, в Перми начинается возведение сталепушечного и чугунопушечного заводов. В 1869 году по заказу Морского министерства здесь было отлито 20-дюймовое литое гладкоствольное чугунное орудие — так называемая пермская «Царь-пушка», получившая имя по аналогии с московской. Пушка имела калибр 508 мм, а длина ствола составляла пять метров. Вес ствола — более 45 тонн. После заводских испытаний, успешно выдержав 314 выстрелов снарядами, пушку оставили на заводе. Местные с гордостью говорят, что в Перми — единственная настоящая «Царь-пушка», так как она стреляла, а московская — ни разу. Предприятия быстро разрастались, поэтому было принято решение об их слиянии, и в 1871 году появилось новое название — Пермские пушечные заводы (ППЗ). Предприятия стали первыми на Урале, где были установлены мартеновские печи (1875 год). Завод произвел порядка 60 пассажирских, грузопассажирских и буксирных пароходов, изготавливал паровые машины и котлы, прокатные станы и другие механизмы. Ассортимент продукции ППЗ в XIX веке включал в себя не только стальные и чугунные орудия, но и боеприпасы. На Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году горный начальник ППЗ Николай Славянов получил медаль «За произведенную научно-техническую революцию». Изобретенный им метод сварки плавящимся электродом является основой современного сварочного производства. Клеймо ППЗ стоит на каждом третьем орудии дореволюционной России. Пермские пушечные заводы выпустили пятую часть всех орудий, изготовленных в России за годы Первой мировой войны. В 1918 году бывшие Пермские пушечные заводы были переименованы в Мотовилихинский механический завод. К тому моменту местные орудия уже успели оставить след в истории нового столетия: на крейсере «Аврора», который дал залп и начал мятеж большевиков в 1917 году, стояло несколько пушек из Перми. Завод осуществлял ремонт паровозов, автомобилей и тракторов, изготавливал сельскохозяйственные машины, двигатели внутреннего сгорания, артиллерийские орудия и снаряды. На «Мотовилихинских заводах» изготовлен первый в стране экскаватор. Завод производит драги, землесосные снаряды, врубовые машины, краны и другие механизмы. С 1921 года завод назывался Мотовилихинским орудийным, далее — Мотовилихинским машиностроительным. К 1934 году завод переименован в Государственный союзный завод № 172 имени В. М. Молотова. 122-мм пушки А-19 образца 1931/37 года год выпускались на Сталинградском заводе «Баррикады». В 1941—1946 годах производство пушек А-19 было налажено в Мотовилихе. Осенью 1941 года в Пермь эвакуировали 64 предприятия из западных и центральных районов страны, в том числе Особое конструкторское бюро № 172, состоящее из заключенных-инженеров. Два конструкторских бюро значительно оживили работу завода. Кроме артсистем и артиллерийских снарядов, позже завод освоил и поставки крупных серий сопел для реактивных снарядов М-13 — «Катюши». На тот момент самой известной военной разработкой завода была 152-миллиметровая гаубица-пушка МЛ-20 1937 года. В 1941 году Мотовилиха поставляла фронту артиллерийское вооружение, а другим оборонным предприятиям — артиллерийские пружины, орудийные щиты, тонкую броню, лист для станин, авиационные штамповки и конструкционный лист, танковый прокат, артиллерийские поковки, штамповки и фасонные отливки. Перед новым директором завода Абрамом Быховским стояли задачи глобального масштаба: заниматься разработкой новых артиллерийских орудий и увеличивать выпуск имеющихся. В январе 1943 года заводу поручили разработку и выпуск мощной самоходной пушки на базе шасси тяжелого танка Кировского завода. Знаменитую самоходку (самоходную артиллерийскую установку, САУ-152) разработали всего за десять дней. А еще через десять дней изготовили и опытный образец. Конструкторское бюро превратилось в круглосуточный боевой штаб. Чертежи сразу же отправлялись в цех. Конструкторы спали по два часа в сутки там же, на заводе. Самоходки с пермскими пушками стали отличным оружием в борьбе с тяжелобронированными танками и самоходками противника. Выстрел из самоходки срывал башни с «Королевских Тигров» и «Пантер». Их часто использовали для артиллерийской подготовки. Огонь пушек-гаубиц, наряду с залпами «Катюши», признавался главной ударной и сдерживающей силой в первый период Великой Отечественной войны. Всю войну завод работал круглосуточно. С первых дней войны завод перестроил производство, резко увеличив выпуск артиллерии. Рабочий день сотрудников порой длился до 18 часов в сутки. Работали без выходных и праздничных дней, без отпусков. Сутки делились на несколько смен, включая ночные. Если кто-то не приходил на работу, его сменщик работал вторую смену. Опаздывать на завод и погуливать смену было нельзя. Чтобы не получить выговор, уменьшение нормы выдачи хлеба или тюремный срок, некоторые рабочие спали на территории предприятия. Большинство мужчин трудоспособного возраста ушло на фронт. На заводе работали оставшиеся мужчины, женщины, пожилые люди и подростки. В цехах было создано 150 фронтовых бригад, объединивших 2400 человек и сыгравших огромную роль в выполнении и перевыполнении производственных заданий. Многие члены этих бригад выполняли по две-три нормы за смену. «Как мне исполнилось 16 лет, пошла на завод… Было страшно: грохот, холодина. Стала контролером ОТК. Это очень ответственная деталь орудия, поэтому контролер был приставлен к каждому рабочему, который делал пружины. Надо было проверять деталь несколько раз в процессе ее изготовления. Пружина была большой и толстой, а работа — опасной. Иногда металл был с браком, и пружины разрывало. Осколки летели во все стороны, могло попасть в голову, в живот. При мне однажды разорвало пружину, и осколки попали в рабочего. Весь живот разворотило… Конечно, он умер. Работали по двенадцать часов. Самое трудное для меня было — ночью не уснуть. По цеху ходила охрана, проверяла, не заснул ли кто. Если бы увидели, то отдали бы под суд». (Опубликовано во втором издании книги «Бессмертный цех»). За годы войны завод выпустил свыше 48 000 орудий и освоил выпуск пяти новых видов боевых машин. В числе самых известных, помимо самоходки, 45-миллиметровая противотанковая пушка М-42 — «Аннушка», или «сорокапятка», одним из достоинств которой были высокая мобильность и легкость маскировки. Каждую четвертую пушку в стране дала «Мотовилиха». Именно из 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20 в ночь со 2 на 3 августа 1944 года был произведен первый выстрел по территории фашистской Германии, а из 122-мм корпусной пушки — первый выстрел по Берлину 20 апреля 1945 года. Пушки «Мотовилихинских заводов» во все времена отличались высоким качеством и безотказно действовали на всех фронтах. Маршал Советского Союза Георгий Жуков в телеграмме-поздравлении коллектива завода с награждением орденом Отечественной войны I степени в 1945 году писал: «Ваши грозные пушки и самоходная артиллерия сыграли решающую роль в разгроме гитлеровской Германии и победоносном завершении войны». На сегодняшний день мотовилихинцы производят самые современные образцы ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня. «Мотовилиха» является единственным в России артиллерийским заводом полного цикла, а также разработчиком производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С». При въезде в Мотовилихинский район города Перми установлена 122-мм пушка А-19 выдающегося конструктора Федора Петрова, установленная в честь трудового подвига Мотовилихи в годы Великой Отечественной войны.