ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке на 0,5–1 процентный пункт. Теперь минимальная ставка составляет 27,8% годовых, сообщили в пресс-службе банка.
«ВТБ с 20 марта меняет ставки по рыночным ипотечным программам. В зависимости от размера первоначального взноса снижение ставок составит от 0,5 до 1 процентного пункта», — заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин. Передает ТАСС.
Уточняется, что банк не ждет резкого разворота тренда на рынке ипотеки. Бабин добавил, что ключевая ставка Центрального банка останется высокой большую часть года, что будет сдерживать спрос. Он также отметил, что основной объем продаж продолжит приходиться на программы с господдержкой.
Ранее в марте ВТБ уже снизил ставки по комбинированной ипотеке, включая семейную: в крупных регионах для кредитов до 13,5 млн рублей ставка начинается от 9,51% вместо прежних 12,08%. Также о снижении ставок сообщал Сбербанк, у них базовые значения уменьшены на 1-1,5 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Альфа-Банк тоже объявлял о снижении ставок по ипотечным кредитам на новое жилье и «вторичку».
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