Источник в правительстве ХМАО объяснил массовые иски «Россети Тюмень» к властям

Массовая подача исков в суд со стороны «Россети Тюмень» (входит в ПАО «Россети») к администрациям городов и районов Югры нацелена на осложнение приватизации муниципального имущества для мэрий и окружных властей. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник в правительстве ХМАО. По его мнению, компания заняла выжидательную позицию в ожидании новых поправок в законодательство, которые в дальнейшем могут помочь ей в суде.
«У них [„Россети Тюмень“] задача максимально оттягивать судебный процесс в ожидании изменений в действующее законодательство. Предполагается, что летом внесутся поправки, которые дадут энергетикам новые козыри в борьбе за эти активы. А нынешняя массовая подача исков в суды со стороны „Россети Тюмень“ связана с тем, что они таким образом пытаются осложнить процесс приватизации муниципального имущества, который затеяли мэрии и окружные власти. Югорские чиновники заинтересованы в передаче этого имущества в правительственную энергокомпанию „ЮРЭСК“, — сообщил инсайдер в окружном правительстве.
Так, в суде рассматриваются иски «Россети Тюмень» о передаче им в пользование электросетевого хозяйства к администрациям Сургута, Пойковского, Мегиона, Нягани, Покачи, Пыть-Яха, Нижневартовского и Нефтеюганского районов и других муниципалитетов. Это связано с принятыми осенью 2024 года поправками в ФЗ «Об электроэнергетике». Согласно им, с 1 января 2025 года предприятиям, имеющим статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), безвозмездно передаются электросетевые активы, находящиеся в собственности муниципалитетов. Позже в закон были внесены дополнительные изменения, которые поменяли ситуацию. Но компания все равно решила бороться за активы в суде.
Корреспондент URA.RU направил запрос «Россети Тюмень». Ответ на момент публикации материала получен не был.
Подобные иски «Россети Тюмень» рассматриваются в отношении муниципалитетов Тюменской области и ЯНАО. Об этом ранее сообщало URA.RU.
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