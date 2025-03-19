19 марта 2025

Во всех МФЦ Челябинска можно получить услуги, показав только лицо

Во всех МФЦ Челябинска разрешили вместо паспорта предъявлять биометрию
© Служба новостей «URA.RU»
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Для подтверждения личности достаточно посмотреть в камеру у терминала обслуживания
Для подтверждения личности достаточно посмотреть в камеру у терминала обслуживания Фото:

Во всех шести многофункциональны центрах (МФЦ) Челябинска получить услуги теперь можно по биометрии без паспорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального МФЦ.

«Получить услуги по биометрии (без паспорта) теперь можно во всех шести челябинских офисах. Для получения услуги в офисе МФЦ нужно взять талон в терминале электронной очереди по отдельной кнопки „Обслуживание по биометрии (без паспорта)“», — сообщила пресс-служба МФЦ Челябинской области в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Офисы центра находятся по следующим адресам: Труда, 164, проспект Победы, 396/1, Университетская Набережная, 125, Комарова, 39, Новороссийская, 118-В, Черкасская,15.

Челябинский МФЦ по улице Труда стал первым в России, где запустили систему обслуживания по биометрии. Для подтверждения личности достаточно посмотреть в камеру у терминала обслуживания. Получить регистрацию в биометрической системе можно в 12 тысячах банках страны.

Система полностью безопасна и умеет отличать даже двойников, рассказал Евгений Зотов, начальник отдела сопровождения программного обеспечения «МФЦ Челябинской области». Она обладает специальными алгоритмами и векторами, которые умеют точно высчитывать конкретного человека, даже если он отрастит челку или увеличит губы. Система способна отличить живого человека от фотографии.

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Во всех шести многофункциональны центрах (МФЦ) Челябинска получить услуги теперь можно по биометрии без паспорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального МФЦ. «Получить услуги по биометрии (без паспорта) теперь можно во всех шести челябинских офисах. Для получения услуги в офисе МФЦ нужно взять талон в терминале электронной очереди по отдельной кнопки „Обслуживание по биометрии (без паспорта)“», — сообщила пресс-служба МФЦ Челябинской области в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Офисы центра находятся по следующим адресам: Труда, 164, проспект Победы, 396/1, Университетская Набережная, 125, Комарова, 39, Новороссийская, 118-В, Черкасская,15. Челябинский МФЦ по улице Труда стал первым в России, где запустили систему обслуживания по биометрии. Для подтверждения личности достаточно посмотреть в камеру у терминала обслуживания. Получить регистрацию в биометрической системе можно в 12 тысячах банках страны. Система полностью безопасна и умеет отличать даже двойников, рассказал Евгений Зотов, начальник отдела сопровождения программного обеспечения «МФЦ Челябинской области». Она обладает специальными алгоритмами и векторами, которые умеют точно высчитывать конкретного человека, даже если он отрастит челку или увеличит губы. Система способна отличить живого человека от фотографии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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