Во всех МФЦ Челябинска можно получить услуги, показав только лицо

Во всех шести многофункциональны центрах (МФЦ) Челябинска получить услуги теперь можно по биометрии без паспорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального МФЦ.
«Получить услуги по биометрии (без паспорта) теперь можно во всех шести челябинских офисах. Для получения услуги в офисе МФЦ нужно взять талон в терминале электронной очереди по отдельной кнопки „Обслуживание по биометрии (без паспорта)“», — сообщила пресс-служба МФЦ Челябинской области в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Офисы центра находятся по следующим адресам: Труда, 164, проспект Победы, 396/1, Университетская Набережная, 125, Комарова, 39, Новороссийская, 118-В, Черкасская,15.
Челябинский МФЦ по улице Труда стал первым в России, где запустили систему обслуживания по биометрии. Для подтверждения личности достаточно посмотреть в камеру у терминала обслуживания. Получить регистрацию в биометрической системе можно в 12 тысячах банках страны.
Система полностью безопасна и умеет отличать даже двойников, рассказал Евгений Зотов, начальник отдела сопровождения программного обеспечения «МФЦ Челябинской области». Она обладает специальными алгоритмами и векторами, которые умеют точно высчитывать конкретного человека, даже если он отрастит челку или увеличит губы. Система способна отличить живого человека от фотографии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».