Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана в преддверии первой игры в плей-офф ВХЛ покинули два нападающих Иван Климович и Михаил Решетько. Оба игрока вернулись в расположение новосибирской «Сибири» из КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Нападающие Иван Климович и Михаил Решетько покинули расположение „Зауралья“. Оба хоккеиста вызваны в новосибирскую „Сибирь“, которой принадлежат права на них», — сообщается в telegram-канале команды.
Решетько провел в курганской команде 40 матчей и 10 (6+4) очков. Климович отыграл 38 матчей. Игрок набрал 15 (6+9) очков. У обоих хоккеистов показатель полезности составил «+5». В ХК «Зауралье» форвардов поблагодарили за помощь команде и отметили, что будут рады видеть их снова в Кургане.
Хоккейный клуб «Зауралье» в первом раунде плей-офф ждет серия игр с воскресенским «Химиком». Первый матч курганские хоккеисты проведут 22 марта на выезде.
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