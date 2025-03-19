19 марта 2025

Курганский ХК «Зауралье» лишился двух форвардов перед игрой в плей-офф ВХЛ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Расположение «Зауралья» покинули два прикомандированных игрока из КХЛ
Расположение «Зауралья» покинули два прикомандированных игрока из КХЛ Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана в преддверии первой игры в плей-офф ВХЛ покинули два нападающих Иван Климович и Михаил Решетько. Оба игрока вернулись в расположение новосибирской «Сибири» из КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды. 

«Нападающие Иван Климович и Михаил Решетько покинули расположение „Зауралья“. Оба хоккеиста вызваны в новосибирскую „Сибирь“, которой принадлежат права на них», — сообщается в telegram-канале команды.

Решетько провел в курганской команде 40 матчей и 10 (6+4) очков. Климович отыграл 38 матчей. Игрок набрал 15 (6+9) очков. У обоих хоккеистов показатель полезности составил «+5». В ХК «Зауралье» форвардов поблагодарили за помощь команде и отметили, что будут рады видеть их снова в Кургане. 

Хоккейный клуб «Зауралье» в первом раунде плей-офф ждет серия игр с воскресенским «Химиком». Первый матч курганские хоккеисты проведут 22 марта на выезде. 

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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана в преддверии первой игры в плей-офф ВХЛ покинули два нападающих Иван Климович и Михаил Решетько. Оба игрока вернулись в расположение новосибирской «Сибири» из КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.  «Нападающие Иван Климович и Михаил Решетько покинули расположение „Зауралья“. Оба хоккеиста вызваны в новосибирскую „Сибирь“, которой принадлежат права на них», — сообщается в telegram-канале команды. Решетько провел в курганской команде 40 матчей и 10 (6+4) очков. Климович отыграл 38 матчей. Игрок набрал 15 (6+9) очков. У обоих хоккеистов показатель полезности составил «+5». В ХК «Зауралье» форвардов поблагодарили за помощь команде и отметили, что будут рады видеть их снова в Кургане.  Хоккейный клуб «Зауралье» в первом раунде плей-офф ждет серия игр с воскресенским «Химиком». Первый матч курганские хоккеисты проведут 22 марта на выезде. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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