В Тюмени покажут новый фильм про Белоснежку

В одном из тюменских кинотеатров покажут фильм «Белоснежка» — ремейк мультфильма 1935 года от студии Disney. Премьера состоится 27 марта. Информация об этом появилась на сайте комплекса.
«Премьера 27 марта. Фильм „Белоснежка“. Длительность — 1 час 50 минут», — говорится в анонсе предстоящего кинопоказа. Главные роли в картине исполнят Рэйчел Зеглер и Галь Гадот. В Тюмени ленту покажут всего на шесть дней позже мировой премьеры.
Фильм транслируется на экранах компании, арендующей кинозалы. Билеты на сеанс продаются исключительно онлайн. Официально из-за санкций картина не была допущена к показу в России. Частные прокатчики показывают фильмы, обходя запреты киностудий. Аналогичным способом в Тюмени были показаны мультфильмы «Моана 2», «Головоломка 2», картины «Капитан Америка: Дивный мир», «Плохая девочка» и другие.
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