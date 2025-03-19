19 марта 2025

В Тюмени покажут новый фильм про Белоснежку

© Служба новостей «URA.RU»
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Фильм про Белоснежку выйдет в прокат 27 марта
Фильм про Белоснежку выйдет в прокат 27 марта Фото:

В одном из тюменских кинотеатров покажут фильм «Белоснежка» — ремейк мультфильма 1935 года от студии Disney. Премьера состоится 27 марта. Информация об этом появилась на сайте комплекса.

«Премьера 27 марта. Фильм „Белоснежка“. Длительность — 1 час 50 минут», — говорится в анонсе предстоящего кинопоказа. Главные роли в картине исполнят Рэйчел Зеглер и Галь Гадот. В Тюмени ленту покажут всего на шесть дней позже мировой премьеры. 

Фильм транслируется на экранах компании, арендующей кинозалы. Билеты на сеанс продаются исключительно онлайн. Официально из-за санкций картина не была допущена к показу в России. Частные прокатчики показывают фильмы, обходя запреты киностудий. Аналогичным способом в Тюмени были показаны мультфильмы «Моана 2», «Головоломка 2», картины «Капитан Америка: Дивный мир», «Плохая девочка» и другие.

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В одном из тюменских кинотеатров покажут фильм «Белоснежка» — ремейк мультфильма 1935 года от студии Disney. Премьера состоится 27 марта. Информация об этом появилась на сайте комплекса. «Премьера 27 марта. Фильм „Белоснежка“. Длительность — 1 час 50 минут», — говорится в анонсе предстоящего кинопоказа. Главные роли в картине исполнят Рэйчел Зеглер и Галь Гадот. В Тюмени ленту покажут всего на шесть дней позже мировой премьеры.  Фильм транслируется на экранах компании, арендующей кинозалы. Билеты на сеанс продаются исключительно онлайн. Официально из-за санкций картина не была допущена к показу в России. Частные прокатчики показывают фильмы, обходя запреты киностудий. Аналогичным способом в Тюмени были показаны мультфильмы «Моана 2», «Головоломка 2», картины «Капитан Америка: Дивный мир», «Плохая девочка» и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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