19 марта 2025

Уральская чиновница получила 59 взяток, ее поймала ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, фсб
Сотрудники ФСБ раскрыли дело о коррупции Фото:

В Екатеринбурге задержали специалиста Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в получении 59 взяток. Операцию провели сотрудники ФСБ и МВД, сказал источник URA.RU.

По его словам, следствие полагает, что женщина взяла деньги зимой прошлого года от 59 граждан. «За помощь в успешном прохождении аттестации по линии промышленной безопасности», — отметил собеседник агентства. Точная сумма пока не установлена, речь идет о десятках тысяч рублей.

Подозреваемая дала признательные показания. Ей вменили ч. 3 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки». Она находится под подпиской о невыезде. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское управление ФСБ. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию.

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В Екатеринбурге задержали специалиста Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в получении 59 взяток. Операцию провели сотрудники ФСБ и МВД, сказал источник URA.RU. По его словам, следствие полагает, что женщина взяла деньги зимой прошлого года от 59 граждан. «За помощь в успешном прохождении аттестации по линии промышленной безопасности», — отметил собеседник агентства. Точная сумма пока не установлена, речь идет о десятках тысяч рублей. Подозреваемая дала признательные показания. Ей вменили ч. 3 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки». Она находится под подпиской о невыезде. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское управление ФСБ. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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