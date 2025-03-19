Уральская чиновница получила 59 взяток, ее поймала ФСБ

В Екатеринбурге задержали специалиста Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в получении 59 взяток. Операцию провели сотрудники ФСБ и МВД, сказал источник URA.RU.
По его словам, следствие полагает, что женщина взяла деньги зимой прошлого года от 59 граждан. «За помощь в успешном прохождении аттестации по линии промышленной безопасности», — отметил собеседник агентства. Точная сумма пока не установлена, речь идет о десятках тысяч рублей.
Подозреваемая дала признательные показания. Ей вменили ч. 3 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки». Она находится под подпиской о невыезде. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское управление ФСБ. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию.
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