В Свердловской области средняя стоимость ржаного хлеба выросла на 19,5% за год, также подорожал пшеничный хлеб и мука. Статистика опубликована на сайте Свердловскстата. Подробнее о том, как изменились цены — в инфографике URA.RU.
В марте 2024-го средняя цена килограмма ржаного хлеба составляла 91,32 рубля. К марту 2025 года стоимость достигла 109,13 рубля в среднем (+19,5% за год). Пшеничный хлеб стал стоить 112,71 рубля в среднем за килограмм, тогда как год назад средняя цена составляла 94,68 рубля (+19,04%).
Пшеничная мука выросла в цене на 7,13% за год. По данным на 17 марта, в среднем килограмм муки стоит 52,86 рубля, в 2024 году ее можно было купить за 49,34 рубля в среднем.
С начала 2025 года сильнее всего подорожал пшеничный хлеб (+2,68%), в январе килограмм в среднем продавали за 109,76 рубля. Один килограмм ржаного хлеба в январе можно было купить за 107,02 рубля (+1,9% за три месяца).
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