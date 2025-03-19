19 марта 2025
18 марта 2025

В Петербурге наливайки останутся ночью без алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Инициатива направлена на борьбу с так называемыми «наливайками», которые работают ночью
Инициатива направлена на борьбу с так называемыми «наливайками», которые работают ночью Фото:

В Петербурге обсуждается новый законопроект, который вводит строгие ограничения на продажу алкоголя в ночное время в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах. Инициатива направлена на борьбу с так называемыми «наливайками», которые работают ночью, нарушая спокойствие жителей.

Согласно тексту законопроекта, предусматривается запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 в объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. Исключение сделано для ресторанов, которые соответствуют определенным критериям, таким как наличие отдельного входа, специализированного оборудования для приготовления пищи и достаточного количества обслуживающего персонала. А также исключение будет для новогодней ночи.

Законопроект будет рассмотрен в парламенте Петербурга, и, возможно, претерпит некоторые изменения перед окончательным утверждением. Введение ограничений планируется осуществлять поэтапно, начиная с сентября 2025 года. Это даст время для адаптации бизнеса и возможность оценить реальное воздействие нововведений на городскую среду и экономику.

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В Петербурге обсуждается новый законопроект, который вводит строгие ограничения на продажу алкоголя в ночное время в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах. Инициатива направлена на борьбу с так называемыми «наливайками», которые работают ночью, нарушая спокойствие жителей. Согласно тексту законопроекта, предусматривается запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 в объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. Исключение сделано для ресторанов, которые соответствуют определенным критериям, таким как наличие отдельного входа, специализированного оборудования для приготовления пищи и достаточного количества обслуживающего персонала. А также исключение будет для новогодней ночи. Законопроект будет рассмотрен в парламенте Петербурга, и, возможно, претерпит некоторые изменения перед окончательным утверждением. Введение ограничений планируется осуществлять поэтапно, начиная с сентября 2025 года. Это даст время для адаптации бизнеса и возможность оценить реальное воздействие нововведений на городскую среду и экономику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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