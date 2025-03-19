В Петербурге наливайки останутся ночью без алкоголя

В Петербурге обсуждается новый законопроект, который вводит строгие ограничения на продажу алкоголя в ночное время в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах. Инициатива направлена на борьбу с так называемыми «наливайками», которые работают ночью, нарушая спокойствие жителей.
Согласно тексту законопроекта, предусматривается запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 в объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. Исключение сделано для ресторанов, которые соответствуют определенным критериям, таким как наличие отдельного входа, специализированного оборудования для приготовления пищи и достаточного количества обслуживающего персонала. А также исключение будет для новогодней ночи.
Законопроект будет рассмотрен в парламенте Петербурга, и, возможно, претерпит некоторые изменения перед окончательным утверждением. Введение ограничений планируется осуществлять поэтапно, начиная с сентября 2025 года. Это даст время для адаптации бизнеса и возможность оценить реальное воздействие нововведений на городскую среду и экономику.
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