19 марта 2025

Пермская оппозиция в заксобрнии удивила политэлиты

Пермские коммунисты и эсеры неожиданно поддержали корректировку бюджета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приоритеты у бюджета, по словам Барановой, конечно, так себе, но КПРФ их поддерживает
Приоритеты у бюджета, по словам Барановой, конечно, так себе, но КПРФ их поддерживает Фото:

Фракции КПРФ и СР в заксобрании Пермского края поддержали проект поправок в бюджет на 2025-2027 годы. Решение коммунистов и эсеров стало неожиданностью: они привычно раскритиковали инициативу, заключив, что она не достаточно социально ориентированная, но вдруг объявили, что будут поддерживать ее. Трансляция заседания ведется на сайте заксобрания.

«Позиция нашей фракции неизменна: мы против того, когда миллиарды из карманов налогоплательщиков уходят на проекты, которые текущей социально-экономической ситуации нельзя назвать приоритетными. Но мы положительно оцениваем выделение средств на ряд социально значимых мероприятий, поэтому сегодня фракция поддерживает предлагаемый проект в целом. Но в свою очередь мы рассчитываем, что правительство, наконец, услышит нашу позицию», — заявила руководитель фракции эсеров Вероника Куликова, добавив, что «бесконечное строительство набережной Камы» может подождать.

Руководитель фракции КПРФ Анна Баранова также привычно зачитывала доклад, где указывала не недостаточность мер социальной поддержки и выражала сомнения по поводу необходимости реализации «больших строек» в регионе. «Но предложенные поправки должны быть рассмотрены в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания. И в течение нескольких часов дискуссия закроется, так и не успев начаться. Учитывая социальную направленность предложенных изменений и то, что они внесены единым пакетом, фракции КПРФ поддерживает предложенные изменения в бюджет», — резюмировала она.

«Уважаемые коллеги! Хотелось бы напомнить, что бюджетный процесс — это равномерное распределение разочарований», — резюмировал выступления оппозиции спикер Валерий Сухих.

Источники URA.RU полагают, что позиция фракций связана с предстоящими выборами губернатора Прикамья. Бюджет на 2025-2027 годы — это, по сути, предвыборная программа действующего губернатора Дмитрия Махонина. «Выступление против бюджета может трактоваться как выступление против Махонина», — пояснил инсайдер. Осенью 2024 года коммунисты неожиданно поддержали бюджет в первом чтении, но во втором уже поменяли позицию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фракции КПРФ и СР в заксобрании Пермского края поддержали проект поправок в бюджет на 2025-2027 годы. Решение коммунистов и эсеров стало неожиданностью: они привычно раскритиковали инициативу, заключив, что она не достаточно социально ориентированная, но вдруг объявили, что будут поддерживать ее. Трансляция заседания ведется на сайте заксобрания. «Позиция нашей фракции неизменна: мы против того, когда миллиарды из карманов налогоплательщиков уходят на проекты, которые текущей социально-экономической ситуации нельзя назвать приоритетными. Но мы положительно оцениваем выделение средств на ряд социально значимых мероприятий, поэтому сегодня фракция поддерживает предлагаемый проект в целом. Но в свою очередь мы рассчитываем, что правительство, наконец, услышит нашу позицию», — заявила руководитель фракции эсеров Вероника Куликова, добавив, что «бесконечное строительство набережной Камы» может подождать. Руководитель фракции КПРФ Анна Баранова также привычно зачитывала доклад, где указывала не недостаточность мер социальной поддержки и выражала сомнения по поводу необходимости реализации «больших строек» в регионе. «Но предложенные поправки должны быть рассмотрены в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания. И в течение нескольких часов дискуссия закроется, так и не успев начаться. Учитывая социальную направленность предложенных изменений и то, что они внесены единым пакетом, фракции КПРФ поддерживает предложенные изменения в бюджет», — резюмировала она. «Уважаемые коллеги! Хотелось бы напомнить, что бюджетный процесс — это равномерное распределение разочарований», — резюмировал выступления оппозиции спикер Валерий Сухих. Источники URA.RU полагают, что позиция фракций связана с предстоящими выборами губернатора Прикамья. Бюджет на 2025-2027 годы — это, по сути, предвыборная программа действующего губернатора Дмитрия Махонина. «Выступление против бюджета может трактоваться как выступление против Махонина», — пояснил инсайдер. Осенью 2024 года коммунисты неожиданно поддержали бюджет в первом чтении, но во втором уже поменяли позицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...