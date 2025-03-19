Пермская оппозиция в заксобрнии удивила политэлиты

Фракции КПРФ и СР в заксобрании Пермского края поддержали проект поправок в бюджет на 2025-2027 годы. Решение коммунистов и эсеров стало неожиданностью: они привычно раскритиковали инициативу, заключив, что она не достаточно социально ориентированная, но вдруг объявили, что будут поддерживать ее. Трансляция заседания ведется на сайте заксобрания.
«Позиция нашей фракции неизменна: мы против того, когда миллиарды из карманов налогоплательщиков уходят на проекты, которые текущей социально-экономической ситуации нельзя назвать приоритетными. Но мы положительно оцениваем выделение средств на ряд социально значимых мероприятий, поэтому сегодня фракция поддерживает предлагаемый проект в целом. Но в свою очередь мы рассчитываем, что правительство, наконец, услышит нашу позицию», — заявила руководитель фракции эсеров Вероника Куликова, добавив, что «бесконечное строительство набережной Камы» может подождать.
Руководитель фракции КПРФ Анна Баранова также привычно зачитывала доклад, где указывала не недостаточность мер социальной поддержки и выражала сомнения по поводу необходимости реализации «больших строек» в регионе. «Но предложенные поправки должны быть рассмотрены в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания. И в течение нескольких часов дискуссия закроется, так и не успев начаться. Учитывая социальную направленность предложенных изменений и то, что они внесены единым пакетом, фракции КПРФ поддерживает предложенные изменения в бюджет», — резюмировала она.
«Уважаемые коллеги! Хотелось бы напомнить, что бюджетный процесс — это равномерное распределение разочарований», — резюмировал выступления оппозиции спикер Валерий Сухих.
Источники URA.RU полагают, что позиция фракций связана с предстоящими выборами губернатора Прикамья. Бюджет на 2025-2027 годы — это, по сути, предвыборная программа действующего губернатора Дмитрия Махонина. «Выступление против бюджета может трактоваться как выступление против Махонина», — пояснил инсайдер. Осенью 2024 года коммунисты неожиданно поддержали бюджет в первом чтении, но во втором уже поменяли позицию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!