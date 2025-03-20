Пермяк открыл автосалон в ЛНР

Пермский дилер Lada открыл автосалон в Луганске
© Служба новостей «URA.RU»
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Помещение было куплено у государства
Помещение было куплено у государства Фото:

В Луганске начал работу первый официальный салон дилера Lada. Его открыл пермяк Вячеслав Новиков. Помещение было куплено у государства.

«Управляет салоном АО „Луганск-Лада“. Компания зарегистрирована в Луганске в июне 2024 года. Новиков является ее генеральным директором и владельцем. Помимо „Луганск-Лада“, выходец из Перми совместно с Хачатуром Мкртчяном, владельцем пермского ООО „Макао“, основал в Луганске ООО „Регион-Л“. Оно обслуживает и ремонтирует легковушки», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену.

По данным издания, Новиков также создал в Донецке ООО «Донецк-Лада». Фирма специализируется на техобслуживании и ремонте автомобилей. В краевой столице Вячеслав Новиков был владельцем бизнесов в сферах финлизинга, оптовой торговли и строительных работ.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Северодонецке Луганской народной республики заработал магазин, в котором продают продукты из Прикамья. Перед открытием для местных организовали дегустацию продуктов: кондитерских изделий, сгущенного молока, консервов и других. Все они маркированы брендом «Покупай пермское».

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В Луганске начал работу первый официальный салон дилера Lada. Его открыл пермяк Вячеслав Новиков. Помещение было куплено у государства. «Управляет салоном АО „Луганск-Лада“. Компания зарегистрирована в Луганске в июне 2024 года. Новиков является ее генеральным директором и владельцем. Помимо „Луганск-Лада“, выходец из Перми совместно с Хачатуром Мкртчяном, владельцем пермского ООО „Макао“, основал в Луганске ООО „Регион-Л“. Оно обслуживает и ремонтирует легковушки», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену. По данным издания, Новиков также создал в Донецке ООО «Донецк-Лада». Фирма специализируется на техобслуживании и ремонте автомобилей. В краевой столице Вячеслав Новиков был владельцем бизнесов в сферах финлизинга, оптовой торговли и строительных работ. Ранее URA.RU рассказывало, что в Северодонецке Луганской народной республики заработал магазин, в котором продают продукты из Прикамья. Перед открытием для местных организовали дегустацию продуктов: кондитерских изделий, сгущенного молока, консервов и других. Все они маркированы брендом «Покупай пермское».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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