В Северодонецке ЛНР открылся магазин пермских продуктов

13 апреля 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Жители Северодонецка будут покупать продукты из Пермского края Фото: Анна Майорова © URA.RU В городе Северодонецк Луганской народной республики заработал пермский магазин, в котором продают продукты из Прикамья. На торжественном открытии торговой точки выступил глава Северодонецка Николай Моргунов. «Мы открываем новую точку, где будут реализовываться пермские товары. Я надеюсь, что ценовая политика будет достаточно приемлемая для жителей города Северодонецк, и мы увидим, чем частично богат Пермский край», — сказал Моргунов. Видео опубликовано в его telegram-канале. Перед открытие магазина для жителей Северодонецка организовали дегустацию продуктов: кондитерских изделий, сгущенного молока, консервов и других. Все они маркированы брендом «Покупай пермское». В августе 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал с местными властями соглашение о восстановлении Северодонецка. Он тогда лично приезжал в город. После этого в ЛНР ездили помогать по своим профилям пермские чиновники разного ранга, медики и учителя. Край выделял Северодонецку деньги, коммунальную технику, оборудование.

В городе Северодонецк Луганской народной республики заработал пермский магазин, в котором продают продукты из Прикамья. На торжественном открытии торговой точки выступил глава Северодонецка Николай Моргунов. «Мы открываем новую точку, где будут реализовываться пермские товары. Я надеюсь, что ценовая политика будет достаточно приемлемая для жителей города Северодонецк, и мы увидим, чем частично богат Пермский край», — сказал Моргунов. Видео опубликовано в его telegram-канале. Перед открытие магазина для жителей Северодонецка организовали дегустацию продуктов: кондитерских изделий, сгущенного молока, консервов и других. Все они маркированы брендом «Покупай пермское». В августе 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал с местными властями соглашение о восстановлении Северодонецка. Он тогда лично приезжал в город. После этого в ЛНР ездили помогать по своим профилям пермские чиновники разного ранга, медики и учителя. Край выделял Северодонецку деньги, коммунальную технику, оборудование.