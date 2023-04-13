В Северодонецке ЛНР открылся магазин пермских продуктов

В городе Северодонецк Луганской народной республики заработал пермский магазин, в котором продают продукты из Прикамья. На торжественном открытии торговой точки выступил глава Северодонецка Николай Моргунов.
«Мы открываем новую точку, где будут реализовываться пермские товары. Я надеюсь, что ценовая политика будет достаточно приемлемая для жителей города Северодонецк, и мы увидим, чем частично богат Пермский край», — сказал Моргунов. Видео опубликовано в его telegram-канале.
Перед открытие магазина для жителей Северодонецка организовали дегустацию продуктов: кондитерских изделий, сгущенного молока, консервов и других. Все они маркированы брендом «Покупай пермское».
В августе 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал с местными властями соглашение о восстановлении Северодонецка. Он тогда лично приезжал в город. После этого в ЛНР ездили помогать по своим профилям пермские чиновники разного ранга, медики и учителя. Край выделял Северодонецку деньги, коммунальную технику, оборудование.
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