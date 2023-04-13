В Северодонецке ЛНР открылся магазин пермских продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, тележка, вход, магазин, супермаркет
Жители Северодонецка будут покупать продукты из Пермского края Фото:

В городе Северодонецк Луганской народной республики заработал пермский магазин, в котором продают продукты из Прикамья. На торжественном открытии торговой точки выступил глава Северодонецка Николай Моргунов.

«Мы открываем новую точку, где будут реализовываться пермские товары. Я надеюсь, что ценовая политика будет достаточно приемлемая для жителей города Северодонецк, и мы увидим, чем частично богат Пермский край», — сказал Моргунов. Видео опубликовано в его telegram-канале.

Перед открытие магазина для жителей Северодонецка организовали дегустацию продуктов: кондитерских изделий, сгущенного молока, консервов и других. Все они маркированы брендом «Покупай пермское».

В августе 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал с местными властями соглашение о восстановлении Северодонецка. Он тогда лично приезжал в город. После этого в ЛНР ездили помогать по своим профилям пермские чиновники разного ранга, медики и учителя. Край выделял Северодонецку деньги, коммунальную технику, оборудование.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

В городе Северодонецк Луганской народной республики заработал пермский магазин, в котором продают продукты из Прикамья. На торжественном открытии торговой точки выступил глава Северодонецка Николай Моргунов. «Мы открываем новую точку, где будут реализовываться пермские товары. Я надеюсь, что ценовая политика будет достаточно приемлемая для жителей города Северодонецк, и мы увидим, чем частично богат Пермский край», — сказал Моргунов. Видео опубликовано в его telegram-канале. Перед открытие магазина для жителей Северодонецка организовали дегустацию продуктов: кондитерских изделий, сгущенного молока, консервов и других. Все они маркированы брендом «Покупай пермское». В августе 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал с местными властями соглашение о восстановлении Северодонецка. Он тогда лично приезжал в город. После этого в ЛНР ездили помогать по своим профилям пермские чиновники разного ранга, медики и учителя. Край выделял Северодонецку деньги, коммунальную технику, оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...