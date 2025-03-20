Челябинцы массово продают садовые участки с домами в СНТ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске число выставленных на продажу дачных участков выросло на 30%
В Челябинске число выставленных на продажу дачных участков выросло на 30% Фото:

Челябинцы во второй половине марта 2025 года на продажу стали выставлять большое число садовых участков с домиками в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Выбор садов увеличился на 30%, сообщила URA.RU президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова.

«Челябинцы на продажу стали выставлять те садовые участки, которые снимали с продажи осенью. Выбор садовых участков с домиками сейчас вырос на 30%. Причем, некоторые участки были выставлены еще в феврале, а во второй половине марта их стало еще больше», — рассказала Шатрукова.

Как отмечает президент гильдии риелторов «Южный Урал», участки, которые выставлялись в феврале, дешевле по стоимости, чем дачи, которые будут предлагаться в апреле. Поскольку там цена будет сформирована уже на апрель. Сейчас бюджетные дачные участки можно приобрести по 250 000 рублей за объект, в то время как средняя стоимость недорогих дач в хорошем состоянии в черте города — более 600 000 рублей за объект. Самые недорогие дачи в СНТ в основном продаются в Металлургическом и Тракторозаводском районах.

Дачный участок с домиком в Калининском районе в СНТ (Коллективный сад завода ЖБИ 1) продается за 500 тысяч рублей
Дачный участок с домиком в Калининском районе в СНТ (Коллективный сад завода ЖБИ 1) продается за 500 тысяч рублей
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На Свердловском тракте в СНТ «Уралец» продается участок 4,9 соток с домиком площадью 20 квадратов за 300 тысяч рублей
На Свердловском тракте в СНТ «Уралец» продается участок 4,9 соток с домиком площадью 20 квадратов за 300 тысяч рублей
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Челябинцы во второй половине марта 2025 года на продажу стали выставлять большое число садовых участков с домиками в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Выбор садов увеличился на 30%, сообщила URA.RU президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова. «Челябинцы на продажу стали выставлять те садовые участки, которые снимали с продажи осенью. Выбор садовых участков с домиками сейчас вырос на 30%. Причем, некоторые участки были выставлены еще в феврале, а во второй половине марта их стало еще больше», — рассказала Шатрукова. Как отмечает президент гильдии риелторов «Южный Урал», участки, которые выставлялись в феврале, дешевле по стоимости, чем дачи, которые будут предлагаться в апреле. Поскольку там цена будет сформирована уже на апрель. Сейчас бюджетные дачные участки можно приобрести по 250 000 рублей за объект, в то время как средняя стоимость недорогих дач в хорошем состоянии в черте города — более 600 000 рублей за объект. Самые недорогие дачи в СНТ в основном продаются в Металлургическом и Тракторозаводском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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