Челябинцы во второй половине марта 2025 года на продажу стали выставлять большое число садовых участков с домиками в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Выбор садов увеличился на 30%, сообщила URA.RU президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова.
«Челябинцы на продажу стали выставлять те садовые участки, которые снимали с продажи осенью. Выбор садовых участков с домиками сейчас вырос на 30%. Причем, некоторые участки были выставлены еще в феврале, а во второй половине марта их стало еще больше», — рассказала Шатрукова.
Как отмечает президент гильдии риелторов «Южный Урал», участки, которые выставлялись в феврале, дешевле по стоимости, чем дачи, которые будут предлагаться в апреле. Поскольку там цена будет сформирована уже на апрель. Сейчас бюджетные дачные участки можно приобрести по 250 000 рублей за объект, в то время как средняя стоимость недорогих дач в хорошем состоянии в черте города — более 600 000 рублей за объект. Самые недорогие дачи в СНТ в основном продаются в Металлургическом и Тракторозаводском районах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».