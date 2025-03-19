Изгоняющий дьявола: курганский таксист столкнулся со странностями во время поездки с цыганами

Курганский водитель такси столкнулся со странностями во время одной из поездок. Когда он увозил пассажиров из Кургана в Челябинск, произошла ситуация, которая похожа на сюжет фильма «Изгоняющий дьявола». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал таксист Антон (имя изменено).
«Отвозил цыган из Кургана в Челябинск. Ехали на двух машинах. Мужчины ехали на своей, а ко мне посадил трех женщин. Одна из них молодая, ехала на заднем сидении. И по дороге ее начинает трясти. Остальные женщины требовали остановить машину, начали кричать», — рассказывает таксист.
После этого, по словам водителя, он остановил машину на обочине, все выбежали на улицу. Мужчины держали девушку, пока женщины со свечами начали говорить что-то похожее на заговор. При этом, рассказывает таксист, удержать девушку в припадке практически не получалось. «Она еще так кричала, было похоже на рычание. Даже взрослый мужчина так не смог бы. Как будто из фильма про изгнание демонов», — удивлялся Антон.
Продолжалось все недолго. Водитель рассказывает, что как только девушку удалось успокоить, она начала плакать. Таксист сравнивал это со слезами ребенка. Говорил, что это выглядело очень жалобно. И на этом они продолжили путь до Челябинска.
Уже спустя время водитель вновь встретился с группой этих же женщин. Но ситуация отличалась. Девушка была спокойна, а во время поездки не случилось ничего сверхъестественного. «Выяснилась, что у цыганочки была эпилепсия, от которой она очень страдала. После того случая ее возили на лечение в Санкт-Петербург. Там ее удалось вылечить. Рад, что все закончилось хорошо», — делится с URA.RU водитель.
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