19 марта 2025

Изгоняющий дьявола: курганский таксист столкнулся со странностями во время поездки с цыганами

В курганском такси начали читать заговор, чтобы спасти цыганку
© Служба новостей «URA.RU»
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Таксист столкнулся с ситуацией, которую сравнил с изгнанием беса
Таксист столкнулся с ситуацией, которую сравнил с изгнанием беса Фото:

Курганский водитель такси столкнулся со странностями во время одной из поездок. Когда он увозил пассажиров из Кургана в Челябинск, произошла ситуация, которая похожа на сюжет фильма «Изгоняющий дьявола». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал таксист Антон (имя изменено). 

«Отвозил цыган из Кургана в Челябинск. Ехали на двух машинах. Мужчины ехали на своей, а ко мне посадил трех женщин. Одна из них молодая, ехала на заднем сидении. И по дороге ее начинает трясти. Остальные женщины требовали остановить машину, начали кричать», — рассказывает таксист. 

После этого, по словам водителя, он остановил машину на обочине, все выбежали на улицу. Мужчины держали девушку, пока женщины со свечами начали говорить что-то похожее на заговор. При этом, рассказывает таксист, удержать девушку в припадке практически не получалось. «Она еще так кричала, было похоже на рычание. Даже взрослый мужчина так не смог бы. Как будто из фильма про изгнание демонов», — удивлялся Антон. 

Продолжалось все недолго. Водитель рассказывает, что как только девушку удалось успокоить, она начала плакать. Таксист сравнивал это со слезами ребенка. Говорил, что это выглядело очень жалобно. И на этом они продолжили путь до Челябинска. 

Уже спустя время водитель вновь встретился с группой этих же женщин. Но ситуация отличалась. Девушка была спокойна, а во время поездки не случилось ничего сверхъестественного. «Выяснилась, что у цыганочки была эпилепсия, от которой она очень страдала. После того случая ее возили на лечение в Санкт-Петербург. Там ее удалось вылечить. Рад, что все закончилось хорошо», — делится с URA.RU водитель. 

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Курганский водитель такси столкнулся со странностями во время одной из поездок. Когда он увозил пассажиров из Кургана в Челябинск, произошла ситуация, которая похожа на сюжет фильма «Изгоняющий дьявола». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал таксист Антон (имя изменено).  «Отвозил цыган из Кургана в Челябинск. Ехали на двух машинах. Мужчины ехали на своей, а ко мне посадил трех женщин. Одна из них молодая, ехала на заднем сидении. И по дороге ее начинает трясти. Остальные женщины требовали остановить машину, начали кричать», — рассказывает таксист.  После этого, по словам водителя, он остановил машину на обочине, все выбежали на улицу. Мужчины держали девушку, пока женщины со свечами начали говорить что-то похожее на заговор. При этом, рассказывает таксист, удержать девушку в припадке практически не получалось. «Она еще так кричала, было похоже на рычание. Даже взрослый мужчина так не смог бы. Как будто из фильма про изгнание демонов», — удивлялся Антон.  Продолжалось все недолго. Водитель рассказывает, что как только девушку удалось успокоить, она начала плакать. Таксист сравнивал это со слезами ребенка. Говорил, что это выглядело очень жалобно. И на этом они продолжили путь до Челябинска.  Уже спустя время водитель вновь встретился с группой этих же женщин. Но ситуация отличалась. Девушка была спокойна, а во время поездки не случилось ничего сверхъестественного. «Выяснилась, что у цыганочки была эпилепсия, от которой она очень страдала. После того случая ее возили на лечение в Санкт-Петербург. Там ее удалось вылечить. Рад, что все закончилось хорошо», — делится с URA.RU водитель. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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