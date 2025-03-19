Челябинский лидер ЛДПР привлек прокуратуру к защите медиков скорой в Миассе

20 марта 2025 в 12:48 Размер текста - 17 +

Виталий Пашин уже отправил запрос о ситуации в Миассе в прокуратуру региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области от ЛДПР Виталий Пашин подключился к решению проблемы миасских медиков скорой помощи. По словам политика, безразличие руководства вынудило 35 сотрудников написать заявления об увольнении. При этом медики заявили о систематических переработках и мизерных зарплатах. Соответствующий запрос уже направлен в прокуратуру региона. «Посмотрел среднемесячную заработную плату на местной станции скорой медицинской помощи за январь этого года. Согласно официальным данным областного Минздрава, врачи здесь получают 116 тысяч рублей, средний медперсонал — 73 тысячи. Но это на бумаге. Однако из личных разговоров с несколькими медработниками выяснил: на деле персонал таких зарплат и близко не видит. Неудивительно, что терпение людей лопнуло», — заявил челябинский лидер ЛДПР. Более того, по словам Виталия Пашина, проблема с низкими зарплатами и непосильной нагрузкой характерна для всей медицины региона. К самим врачам, фельдшерам и медсестрам нет вопросов — люди добросовестно исполняют свои обязанности. Развал происходит по вине тех, кто занимается организацией здравоохранения на местах, убежден Виталий Пашин. «Случай в Миассе — не единичный. Подобных эксцессов можно ожидать в любом из городов и районов нашей области. Поэтому следует разобраться, почему официальные цифры о зарплатах настолько расходятся с реальностью. В противном случае наши граждане окончательно лишатся качественной бесплатной медицины, а отрасль — опытных профессионалов, которых у нас и так катастрофически не хватает», — подчеркнул Виталий Пашин. Все чаще граждане воспринимают ЛДПР как последнюю надежду на справедливость. Очевидно, случай с миасскими медиками именно такой, отметил федеральный политолог Константин Листратов. «Более того, нередко озвученные людьми проблемы партийные депутаты выносят на федеральный уровень. Это вполне конструктивный подход, который позволяет ЛДПР активно продвигать социальную повестку и менять качество жизни в регионах», — заключил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат заксобрания Челябинской области от ЛДПР Виталий Пашин подключился к решению проблемы миасских медиков скорой помощи. По словам политика, безразличие руководства вынудило 35 сотрудников написать заявления об увольнении. При этом медики заявили о систематических переработках и мизерных зарплатах. Соответствующий запрос уже направлен в прокуратуру региона. «Посмотрел среднемесячную заработную плату на местной станции скорой медицинской помощи за январь этого года. Согласно официальным данным областного Минздрава, врачи здесь получают 116 тысяч рублей, средний медперсонал — 73 тысячи. Но это на бумаге. Однако из личных разговоров с несколькими медработниками выяснил: на деле персонал таких зарплат и близко не видит. Неудивительно, что терпение людей лопнуло», — заявил челябинский лидер ЛДПР. Более того, по словам Виталия Пашина, проблема с низкими зарплатами и непосильной нагрузкой характерна для всей медицины региона. К самим врачам, фельдшерам и медсестрам нет вопросов — люди добросовестно исполняют свои обязанности. Развал происходит по вине тех, кто занимается организацией здравоохранения на местах, убежден Виталий Пашин. «Случай в Миассе — не единичный. Подобных эксцессов можно ожидать в любом из городов и районов нашей области. Поэтому следует разобраться, почему официальные цифры о зарплатах настолько расходятся с реальностью. В противном случае наши граждане окончательно лишатся качественной бесплатной медицины, а отрасль — опытных профессионалов, которых у нас и так катастрофически не хватает», — подчеркнул Виталий Пашин. Все чаще граждане воспринимают ЛДПР как последнюю надежду на справедливость. Очевидно, случай с миасскими медиками именно такой, отметил федеральный политолог Константин Листратов. «Более того, нередко озвученные людьми проблемы партийные депутаты выносят на федеральный уровень. Это вполне конструктивный подход, который позволяет ЛДПР активно продвигать социальную повестку и менять качество жизни в регионах», — заключил эксперт.