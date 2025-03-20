Хулиганов с Уралмаша, похитивших жителя Самары, отправили под стражу

В Екатеринбурге арестовали Гелоревазовича Гуледани и Андрея Густугульдина — обвиняемых в похищении жителя Самары Павла М. Об этом URA.RU сообщили в Орджоникидзевском райсуде.
«В суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вышло следствие. Оба фигуранта арестованы до 17 мая» — сказали в инстанции.
По данным URA.RU, подельники напали на Павла 11 марта в Самаре. Избили, заставили сесть в машину и увезли на Уралмаш. Там его удерживали несколько дней в квартире. Сыщикам удалось спасти Павла. Вероятными похитителями оказались ранее судимые за кражи, разбой и другие преступления.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 12 лет тюрьмы.
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