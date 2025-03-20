Хулиганов с Уралмаша, похитивших жителя Самары, отправили под стражу

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Мера пресечения Виктору Петриченко. Свердловская область, Каменск-Уральский , преступник, подсудимый, клетка, наручники
Под суд попали Гелоревазович Гуледани и Андрей Густугульдин Фото:

В Екатеринбурге арестовали Гелоревазовича Гуледани и Андрея Густугульдина — обвиняемых в похищении жителя Самары Павла М. Об этом URA.RU сообщили в Орджоникидзевском райсуде.

«В суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вышло следствие. Оба фигуранта арестованы до 17 мая» — сказали в инстанции.

По данным URA.RU, подельники напали на Павла 11 марта в Самаре. Избили, заставили сесть в машину и увезли на Уралмаш. Там его удерживали несколько дней в квартире. Сыщикам удалось спасти Павла. Вероятными похитителями оказались ранее судимые за кражи, разбой и другие преступления.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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В Екатеринбурге арестовали Гелоревазовича Гуледани и Андрея Густугульдина — обвиняемых в похищении жителя Самары Павла М. Об этом URA.RU сообщили в Орджоникидзевском райсуде. «В суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вышло следствие. Оба фигуранта арестованы до 17 мая» — сказали в инстанции. По данным URA.RU, подельники напали на Павла 11 марта в Самаре. Избили, заставили сесть в машину и увезли на Уралмаш. Там его удерживали несколько дней в квартире. Сыщикам удалось спасти Павла. Вероятными похитителями оказались ранее судимые за кражи, разбой и другие преступления. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 12 лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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