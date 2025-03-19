Власти объявили о начале опасного сезона в Свердловской области

Пожароопасный сезон стартует в Свердловской области со 2 апреля и продлится до 15 октября. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства 20 марта.
«Объявление пожароопасного сезона позволит своевременно обеспечить защиту лесов и населённых пунктов от угрозы возникновения природных пожаров. При выборе дат сезона учтен опыт последних пяти лет, а также фактор активного таяния снежного покрова», — сообщает департамент информационной политики.
С апреля по октябрь свердловчанам нужно соблюдать определенные правила при использовании открытого огня. А именно:
- мангалы и жаровни нужно размещать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек, а в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов;
- открытый огонь нужно размещать не менее, чем в 50 метрах от ближайшей постройки, 100 метров – от кромки леса;
- яма для сжигания мусора должна быть не более метра в диаметре, не менее 0,3 метра глубиной;
- под рукой всегда должен быть огнетушитель или ведро с водой для остановки огня;
- жителям населенных пунктов нужно провести субботники и убрать сухую траву.
В прошлом году пожароопасный сезон стартовал 5 апреля. Тогда он начался раньше запланированного времени.
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