19 марта 2025

Власти объявили о начале опасного сезона в Свердловской области

Период пожароопасного сезона в Свердловской области начинается со 2 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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При выборе дат сезона учтен опыт последних пяти лет
При выборе дат сезона учтен опыт последних пяти лет Фото:

Пожароопасный сезон стартует в Свердловской области со 2 апреля и продлится до 15 октября. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства 20 марта.

«Объявление пожароопасного сезона позволит своевременно обеспечить защиту лесов и населённых пунктов от угрозы возникновения природных пожаров. При выборе дат сезона учтен опыт последних пяти лет, а также фактор активного таяния снежного покрова», — сообщает департамент информационной политики.

С апреля по октябрь свердловчанам нужно соблюдать определенные правила при использовании открытого огня. А именно:

  • мангалы и жаровни нужно размещать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек, а в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов;
  • открытый огонь нужно размещать не менее, чем в 50 метрах от ближайшей постройки, 100 метров – от кромки леса;
  • яма для сжигания мусора должна быть не более метра в диаметре, не менее 0,3 метра глубиной;
  • под рукой всегда должен быть огнетушитель или ведро с водой для остановки огня;
  • жителям населенных пунктов нужно провести субботники и убрать сухую траву. 

В прошлом году пожароопасный сезон стартовал 5 апреля. Тогда он начался раньше запланированного времени.

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Пожароопасный сезон стартует в Свердловской области со 2 апреля и продлится до 15 октября. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства 20 марта. «Объявление пожароопасного сезона позволит своевременно обеспечить защиту лесов и населённых пунктов от угрозы возникновения природных пожаров. При выборе дат сезона учтен опыт последних пяти лет, а также фактор активного таяния снежного покрова», — сообщает департамент информационной политики. С апреля по октябрь свердловчанам нужно соблюдать определенные правила при использовании открытого огня. А именно: В прошлом году пожароопасный сезон стартовал 5 апреля. Тогда он начался раньше запланированного времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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