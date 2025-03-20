Словакия готовится заблокировать новые санкции против России, если они будут мешать мирным переговорам по Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед отъездом в Брюссель на саммит ЕС.
«Да, допускаю, что, если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это», — сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам. Его слова передает издание Dennikn.
Фицо также напомнил, что, хотя санкции были введены изначально из-за конфликта на Украине, сейчас необходимо учитывать текущие усилия по поиску мирного решения. Он подчеркнул, что пересмотр взглядов на антироссийские ограничения должен соответствовать новым реалиям и мирным инициативам, активно обсуждаемым в данное время.
Словацкий премьер-министр также выразил поддержку депутату Европарламента от партии «Смер» Любошу Блахе после его визита в Москву, где состоялась встреча с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Фицо подчеркнул важность таких встреч, заявив: «Люди должны встречаться». Он также охарактеризовал Нарышкина как «видного российского политика».
Ранее власти Словакии заявляли о неэффективности санкций против РФ и их негативном влиянии на экономику страны. Словацкое гражданское объединение «Брат за брата» собрало почти полмиллиона подписей при минимальной отметке в 350 тысяч подписей под петицией за отмену антироссийских санкций. Активисты передали президенту страны Петеру Пеллегрини петицию для проведения референдума.
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