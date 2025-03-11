Активисты в Словакии передали президенту страны Петеру Пеллегрини петицию для проведения референдума об отмене санкций против России. Председатель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса сообщил, что подписи уже собраны и переданы в канцелярию президента.
«Нас как словацкий народ не интересуют политические игры, нас интересует, чтобы сырье покупалось по разумной цене и торговля продолжалась так, как это было до этого [введения антироссийских санкций]», — сообщил Алекса перед передачей подписей. Его слова передает РИА Новости.
По словам Матуша Алекса, объединение «Брат за брата» смогло собрать более 450 тысяч подписей, хотя для проведения референдума требовалось минимум 350 тысяч. Теперь предстоит проверка подлинности подписей официальными органами Словакии, чтобы определить, будет ли инициирован референдум по этому вопросу.
Собранные подписи под петицией в Словакии являются ответом на длительные дискуссии о влиянии антироссийских санкций на экономику страны. Ранее словацкие власти уже высказывались о неэффективности этих мер и их негативном воздействии на доступ к энергетическим ресурсам. В то время как Евросоюз продолжает поддерживать санкционную политику. Однако и европейские лидеры не могут согласовать ряд новых ограничений против РФ, в связи с чем перенесли заседание по решению этого вопроса.
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