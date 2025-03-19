Санкт-Петербургский городской суд назначил 14 лет колонии убийце своего ребенка Варваре Жеребцовой. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Также ей был назначен штраф в размере 100 000 рублей.
С 18 по 20 января 2024 года Варвара Жеребцова, находясь в своей квартире в поселке Парголово, умышленно душила свою дочь, родившуюся в 2023 году, что привело к смерти ребенка от механической асфиксии. Кроме того, она оставила второго ребенка — малолетнего сына без присмотра на двое суток, подвергая его серьезной опасности. Жеребцова после совершения преступления покинула место происшествия, не сообщив о содеянном правоохранительным органам. В последующем предприняла попытку сокрыть следы своей деятельности, придумав легенду о якобы имеющейся в квартире подруге, которая вероятнее всего и убила её дочь, введя органы предварительного следствия в заблуждение.
В ходе судебного разбирательства Варвара Жеребцова не признала свою вину в убийстве, попросив суд переквалифицировать обвинение на менее строгое. Суд назначил Жеребцовой наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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