19 марта 2025
18 марта 2025

В Петербурге суд вынес приговор убийце собственной дочери. Видео

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В ходе судебного разбирательства Жеребцова не признала свою вину в убийстве
В ходе судебного разбирательства Жеребцова не признала свою вину в убийстве Фото:

Санкт-Петербургский городской суд назначил 14 лет колонии убийце своего ребенка Варваре Жеребцовой. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Также ей был назначен штраф в размере 100 000 рублей.

С 18 по 20 января 2024 года Варвара Жеребцова, находясь в своей квартире в поселке Парголово, умышленно душила свою дочь, родившуюся в 2023 году, что привело к смерти ребенка от механической асфиксии. Кроме того, она оставила второго ребенка — малолетнего сына без присмотра на двое суток, подвергая его серьезной опасности. Жеребцова после совершения преступления покинула место происшествия, не сообщив о содеянном правоохранительным органам. В последующем предприняла попытку сокрыть следы своей деятельности, придумав легенду о якобы имеющейся в квартире подруге, которая вероятнее всего и убила её дочь, введя органы предварительного следствия в заблуждение.

В ходе судебного разбирательства Варвара Жеребцова не признала свою вину в убийстве, попросив суд переквалифицировать обвинение на менее строгое. Суд назначил Жеребцовой наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Санкт-Петербургский городской суд назначил 14 лет колонии убийце своего ребенка Варваре Жеребцовой. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Также ей был назначен штраф в размере 100 000 рублей. С 18 по 20 января 2024 года Варвара Жеребцова, находясь в своей квартире в поселке Парголово, умышленно душила свою дочь, родившуюся в 2023 году, что привело к смерти ребенка от механической асфиксии. Кроме того, она оставила второго ребенка — малолетнего сына без присмотра на двое суток, подвергая его серьезной опасности. Жеребцова после совершения преступления покинула место происшествия, не сообщив о содеянном правоохранительным органам. В последующем предприняла попытку сокрыть следы своей деятельности, придумав легенду о якобы имеющейся в квартире подруге, которая вероятнее всего и убила её дочь, введя органы предварительного следствия в заблуждение. В ходе судебного разбирательства Варвара Жеребцова не признала свою вину в убийстве, попросив суд переквалифицировать обвинение на менее строгое. Суд назначил Жеребцовой наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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