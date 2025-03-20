FT: Венгрия усомнилась в эффективности санкций ЕС против России

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Венгрия усомнилась в эффективности санкций ЕС
Венгрия усомнилась в эффективности санкций ЕС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгрия сомневается в эффективности антироссийских санкций Евросоюза, считая их потенциальной угрозой для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил Financial Times, ссылаясь на слова венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку.

«„Сомнения“ Венгрии в отношении санкций против России „усилились“, они, по его [Бока] мнению, угрожают подорвать мирный процесс [по Украине]», — говорится в материале британского издания. Венгерский министр также выразил опасения, что санкционный режим может стать препятствием для прекращения огня и мирных переговоров.

Янош Бока подчеркнул важность анализа воздействия антироссийских санкций на мирный процесс. По его словам, нужно обозначить те степени, в которых эти ограничения мешают или помогают в ходе урегулирования ситуации.

Нынешнее активное обсуждение 17-го санкционного пакета вызывает сильное воодушевление среди руководства ЕС. В него хотят включить ядерную энергетику. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, страна не допустит принятия новых ограничений.

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Венгрия сомневается в эффективности антироссийских санкций Евросоюза, считая их потенциальной угрозой для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил Financial Times, ссылаясь на слова венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку. «„Сомнения“ Венгрии в отношении санкций против России „усилились“, они, по его [Бока] мнению, угрожают подорвать мирный процесс [по Украине]», — говорится в материале британского издания. Венгерский министр также выразил опасения, что санкционный режим может стать препятствием для прекращения огня и мирных переговоров. Янош Бока подчеркнул важность анализа воздействия антироссийских санкций на мирный процесс. По его словам, нужно обозначить те степени, в которых эти ограничения мешают или помогают в ходе урегулирования ситуации. Нынешнее активное обсуждение 17-го санкционного пакета вызывает сильное воодушевление среди руководства ЕС. В него хотят включить ядерную энергетику. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, страна не допустит принятия новых ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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