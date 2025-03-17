Венгрия дала обещание России касательно нового пакета санкций

Украина требует от ЕС включить в новый пакет антироссийских санкций ядерную энергетику, однако в Венгрии подчеркнули, что не допустят этого. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
«Если это предложение (Украины о введении санкций в отношении ядерной энергетики — прим. URA.RU) будет включено в проект пакета санкций, то мы дадим понять, что это не сработает, и тогда оно будет исключено», — подчеркнул Сийярто во время совещания с коллегами из других стран в Брюсселе. Трансляция проводилась в соцсети X. Он также напомнил, что подобные идеи уже ранее обсуждались в Евросоюзе, но не нашли поддержки.
По словам Сийярто, активное обсуждение 17-го санкционного пакета вызывает сильное воодушевление среди руководства ЕС. Однако Будапешт выступает против ряда ограничений, аргументируя это собственными национальными и экономическими интересами.
В последнее время Венгрия активно выражает свои опасения относительно усиления санкционной политики ЕС против России. Ранее министр иностранных дел Петер Сийярто также критиковал планы союза по оказанию финансовой помощи Украине, подчеркивая, что такие меры могут способствовать дальнейшей эскалации конфликта, а не его разрешению. На днях Евросоюз окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций.
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