Впервые свердловчанка с неизлечимой болезнью родила. Фото

В Екатеринбурге впервые женщина с тяжелой формой дерматомиозита родила двойняшек

20 марта 2025 в 14:10 Размер текста - 17 +

Малышей выписали домой спустя 2,5 месяца (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские врачи стали свидетелями уникального события: 34-летняя жительница Березовского, страдающая дерматомиозитом, стала мамой двойняшек. Этот случай является первым подобным в регионе. Новорожденные, чей вес составил 810 и 900 граммов, находились под врачебным наблюдением в течение двух с половиной месяцев. После прохождения всех необходимых этапов ухода и восстановления малыши были выписаны из больницы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона (ДИП). «В период ремиссии пациентка всерьез задумалась о беременности. Забеременев двойней, будущая мама находилась под наблюдением специалистов областного ревматологического центра СОКБ №1 (Свердловская областная клиническая больница). На 25-й неделе беременности в связи с повышением артериального давления женщину госпитализировали в НИИ ОММ (Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества). На 28-й неделе было принято решение о проведении кесарева сечения, и на свет появились двойняшки — девочка и мальчик», — говорится в сообщении ДИПа. Ведущий внештатный ревматолог свердловского минздрава Людмила Евстигнеева подчеркнула, что дерматомиозит, являясь аутоиммунным заболеванием, встречается с частотой от двух до шести случаев на 100 тысяч населения. «У нашей пациентки оказался очень редкий его клинико-иммунологический подтип, характерный для людей старшего возраста. Я консультировалась по поводу этого случая с московской коллегой из НИИ ревматологии, специализирующейся на лечении данного заболевания, и она призналась, что у нее не было пациенток с таким подтипом дерматомиозита, которые бы забеременели и родили», — сказала руководитель ревматологического отделения СОКБ №1. Новорожденные малыши, масса которых составляла всего 810 и 900 граммов, находились под круглосуточным наблюдением медицинского персонала и матери в течение в течение двух с половиной месяцев. После завершения этого периода ухода семья была отпущена домой. Фото: департамент информполитики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские врачи стали свидетелями уникального события: 34-летняя жительница Березовского, страдающая дерматомиозитом, стала мамой двойняшек. Этот случай является первым подобным в регионе. Новорожденные, чей вес составил 810 и 900 граммов, находились под врачебным наблюдением в течение двух с половиной месяцев. После прохождения всех необходимых этапов ухода и восстановления малыши были выписаны из больницы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона (ДИП). «В период ремиссии пациентка всерьез задумалась о беременности. Забеременев двойней, будущая мама находилась под наблюдением специалистов областного ревматологического центра СОКБ №1 (Свердловская областная клиническая больница). На 25-й неделе беременности в связи с повышением артериального давления женщину госпитализировали в НИИ ОММ (Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества). На 28-й неделе было принято решение о проведении кесарева сечения, и на свет появились двойняшки — девочка и мальчик», — говорится в сообщении ДИПа. Ведущий внештатный ревматолог свердловского минздрава Людмила Евстигнеева подчеркнула, что дерматомиозит, являясь аутоиммунным заболеванием, встречается с частотой от двух до шести случаев на 100 тысяч населения. «У нашей пациентки оказался очень редкий его клинико-иммунологический подтип, характерный для людей старшего возраста. Я консультировалась по поводу этого случая с московской коллегой из НИИ ревматологии, специализирующейся на лечении данного заболевания, и она призналась, что у нее не было пациенток с таким подтипом дерматомиозита, которые бы забеременели и родили», — сказала руководитель ревматологического отделения СОКБ №1. Новорожденные малыши, масса которых составляла всего 810 и 900 граммов, находились под круглосуточным наблюдением медицинского персонала и матери в течение в течение двух с половиной месяцев. После завершения этого периода ухода семья была отпущена домой.