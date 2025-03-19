19 марта 2025

Власти Кургана наградили ветерана Евдокимова званием Почетного гражданина города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганский ветеран войны стал Почетным гражданином
Курганский ветеран войны стал Почетным гражданином Фото:

Заместитель главы города Кургана Сергей Романов вручил знак Почетного гражданина города ветерану Великой Отечественной войны Николаю Федоровичу Евдокимову. Торжественная церемония прошла в преддверии празднования 80-летия Победы, сообщает пресс-служба администрации города. 

Во время вручения награды замглавы выразил свое уважение и признательность ветерану. «Звание присвоено Вам по праву. Вы приближали Победу на фронтах Великой Отечественной войны. Неоценим Ваш вклад в развитие города в мирное время. Желаю крепкого здоровья, внимания родных и близких и тепла. Искренне благодарю Вас за труд, мужество и героизм. Поздравляю Вас с наступающим 80-летием Победы», — пишет о словах поздравления Романова в своем telegram-канале мэрия.

После войны Евдокимов активно участвовал в общественной жизни и развитии Кургана. Его личные достижения и долголетняя служба были отмечены и на федеральном уровне, включая юбилейные медали. На церемонии присутствовали члены его семьи, которые также выразили гордость и радость за такую высокую оценку его заслуг.

Ветеран Николай Евдокимов стал Почетным гражданином города Кургана
Ветеран Николай Евдокимов стал Почетным гражданином города Кургана
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель главы города Кургана Сергей Романов вручил знак Почетного гражданина города ветерану Великой Отечественной войны Николаю Федоровичу Евдокимову. Торжественная церемония прошла в преддверии празднования 80-летия Победы, сообщает пресс-служба администрации города.  Во время вручения награды замглавы выразил свое уважение и признательность ветерану. «Звание присвоено Вам по праву. Вы приближали Победу на фронтах Великой Отечественной войны. Неоценим Ваш вклад в развитие города в мирное время. Желаю крепкого здоровья, внимания родных и близких и тепла. Искренне благодарю Вас за труд, мужество и героизм. Поздравляю Вас с наступающим 80-летием Победы», — пишет о словах поздравления Романова в своем telegram-канале мэрия. После войны Евдокимов активно участвовал в общественной жизни и развитии Кургана. Его личные достижения и долголетняя служба были отмечены и на федеральном уровне, включая юбилейные медали. На церемонии присутствовали члены его семьи, которые также выразили гордость и радость за такую высокую оценку его заслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...