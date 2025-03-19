Заместитель главы города Кургана Сергей Романов вручил знак Почетного гражданина города ветерану Великой Отечественной войны Николаю Федоровичу Евдокимову. Торжественная церемония прошла в преддверии празднования 80-летия Победы, сообщает пресс-служба администрации города.
Во время вручения награды замглавы выразил свое уважение и признательность ветерану. «Звание присвоено Вам по праву. Вы приближали Победу на фронтах Великой Отечественной войны. Неоценим Ваш вклад в развитие города в мирное время. Желаю крепкого здоровья, внимания родных и близких и тепла. Искренне благодарю Вас за труд, мужество и героизм. Поздравляю Вас с наступающим 80-летием Победы», — пишет о словах поздравления Романова в своем telegram-канале мэрия.
После войны Евдокимов активно участвовал в общественной жизни и развитии Кургана. Его личные достижения и долголетняя служба были отмечены и на федеральном уровне, включая юбилейные медали. На церемонии присутствовали члены его семьи, которые также выразили гордость и радость за такую высокую оценку его заслуг.
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