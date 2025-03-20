Что происходит с турецкой лирой на фоне масштабных протестов

Курс турецкой лиры достиг исторического минимума по отношению к американскому доллару, превысив отметку в 41 лиру на международном валютном рынке Forex. Это связано с политической нестабильностью в стране, в частности с задержанием известного оппозиционера, мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
На фоне этих событий также произошло значительное падение на турецкой бирже, где котировки упали на 7%. Евро тоже укрепил свои позиции по отношению к лире, торгуясь на уровне 42,7 лиры. Что происходит с турецкой валютой — в материале URA.RU.
Массовые задержания
Утром 19 марта сотрудники правоохранительных органов провели рейд в доме соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в результате чего он был арестован по обвинениям в коррупции и установлении связей с террористическими организациями, включая запрещенную на территории Турции Рабочую партию Курдистана (PKK). В ходе операции были задержаны более 100 человек, среди которых оказались известные политики, журналисты и представители бизнес-сообщества.
Оппозиционные силы немедленно осудили эти действия, охарактеризовав их как политическое преследование и сравнив ситуацию с «гражданским переворотом». Лидеры оппозиции призвали своих сторонников выйти на уличные акции протеста, и к вечеру того же дня толпы собрались у здания полицейского управления в Стамбуле, где содержался мэр. В Анкаре и других крупных городах тысячи граждан также вышли на улицы, выкрикивая слоганы против правительства.
В ответ на массовые выступления власти Стамбула ввели четырехдневный запрет на проведение митингов, ограничили доступ к центральным улицам города и временно заблокировали доступ к популярным социальным сетям. Несмотря на эти меры, акции протеста не утихали.
Что происходит с лирой
Курс доллара по отношению к турецкой лире значительно увеличился, достигнув роста более 11%. Согласно последним данным с онлайн-платформ торгов, стоимость одного доллара колеблется между 40,8 и 41,2 турецкой лиры. Этот скачок привел к новому историческому минимуму турецкой валюты. Событие произошло на фоне ареста Имамоглу.
По прогнозам некоторых аналитиков, в ходе последующих торгов курс доллара может колебаться в пределах от 38,7 до 40,6 лиры. Однако к концу торговой сессии не исключается возможность его снижения до уровня ниже 40 лир за доллар, хотя ранее ожидалось, что такой курс будет достигнут только к осени.
Евро также показал укрепление на 6% с начала дня, торгуясь по курсу 42,7 лиры. Британский фунт стерлингов укрепился на аналогичные 6% и продается по курсу 50,8 лиры. В целом, все основные иностранные валюты демонстрируют увеличение стоимости на более чем 4%.
Курс российского рубля по отношению к лире также усилился. К закрытию биржевых торгов 18 марта курс составлял 2,23 рубля за лиру. С текущего момента рубль уже укрепился на приблизительно 10 копеек.
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