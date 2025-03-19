Губернатор Куйвашев усилил трех своих замов: детали глобального передела

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал новые полномочия трем своим заместителям. Алексей Шмыков, например, теперь будет курировать областное министерство финансов, а Павел Креков деятельность Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области — вместо политического вице-губернатора Олега Чемезова. Подробности рассказали в департаменте информполитики региона.
«... Определено, что первый замгубернатора, на должности которого находится Алексей Шмыков, курирует деятельность всех заместителей губернатора и министров в соответствии с распределением обязанностей. Организует деятельность правительства Свердловской области по управлению социально-экономическим развитием региона, в том числе, в сферах финансов, бюджетной, налоговой политики, регулирования контрактной системы, государственного регулирования цен (тарифов)...», — говорится в сообщении ДИПа в telegram-канале.
Раньше Шмыков отвечал только за министерства экономики, промышленности, природных ресурсов, агропромышленного комплекса, а также за департаменты ветеринарии и животного мира.
Руководитель аппарата губернатора — замгубернатора Иван Детченя обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления муниципалитетов и исполнительных органов госвласти, а также готовит предложения по совершенствованию структуры органов МСУ, развитию межмуниципального сотрудничества. В предыдущей редакции документа этот функционал у главы аппарата правительства и губернатора не был прописан, хотя, знают опрошенные URA.RU собеседники, и Валерий Чайников, покинувший соответствующий пост осенью 2024 года, и сменивший его Детченя вопросами МСУ занимались.
«Социальный» замгубернатора Павел Креков стал председателем правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области. «Иные члены правительства продолжают работу в соответствии с ранее утверждёнными полномочиями, возглавляют соответствующие областные органы государственной власти», — добавили в ДИПе.
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