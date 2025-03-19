19 марта 2025
18 марта 2025

В центре Петербурга найдено тело убитого жителя Карелии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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После обнаружения тела, оперативники провели рейд по адресу на Светлановском проспекте
После обнаружения тела, оперативники провели рейд по адресу на Светлановском проспекте Фото:

В Петербурге на 1-ой Советской улице было найдено тело 33-летнего мужчины из Карелии с ножевым ранением в грудную клетку. Следственный отдел возбудил уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«По факту обнаружения тела мужчины в Центральном районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. Ранее убитый попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с делом о краже.

В тот же вечер, после обнаружения тела, оперативники провели рейд по адресу на Светлановском проспекте, где проживал потенциальный подозреваемый. 48-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, был задержан и доставлен в отделение полиции. В ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия.

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В Петербурге на 1-ой Советской улице было найдено тело 33-летнего мужчины из Карелии с ножевым ранением в грудную клетку. Следственный отдел возбудил уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. «По факту обнаружения тела мужчины в Центральном районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. Ранее убитый попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с делом о краже. В тот же вечер, после обнаружения тела, оперативники провели рейд по адресу на Светлановском проспекте, где проживал потенциальный подозреваемый. 48-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, был задержан и доставлен в отделение полиции. В ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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