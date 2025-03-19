В Петербурге на 1-ой Советской улице было найдено тело 33-летнего мужчины из Карелии с ножевым ранением в грудную клетку. Следственный отдел возбудил уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«По факту обнаружения тела мужчины в Центральном районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. Ранее убитый попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с делом о краже.
В тот же вечер, после обнаружения тела, оперативники провели рейд по адресу на Светлановском проспекте, где проживал потенциальный подозреваемый. 48-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, был задержан и доставлен в отделение полиции. В ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия.
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