Суд Ханты-Мансийского округа может убрать несколько статей из приговора экс-чиновнику Владимиру Широкову, который обвиняется в удержании в заложниках своего сына и стрельбе по силовикам. Об этом URA.RU рассказали несколько источников, знакомых с процессом.
«Есть информация, что суд может „скостить“ ряд статей в обвинении. Например, о том, что он удерживал ребенка в заложниках — якобы мальчик не осознавал, что происходит и не понимал, что является заложником», — рассказали агентству инсайдеры.
Ранее Широков выступил в суде с последним словом. Сторона обвинения запросила ему 15 лет лишения свободы. По версии следствия подсудимый в 2023 году в состоянии опьянения с 6:40 до 11:30 удерживал в квартире ребенка и угрожал бывшей супруге, что причинит ему вред. Одновременно Широков публиковал записи в своем telegram и требовал встречи с главой Сбера Германом Грефом и главой следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Он хотел сообщить о том, что в Югре якобы кто-то ворует деньги в пользу украинского ЦИПсО и требовал «повесить на площади» председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова, руководителя аппарата думы Елену Пирогову, депутатов югорской думы Анатолия Дубовика и думы Тюменской области Владимира Фомина.
Жена пыталась попасть в квартиру, где Широков заперся с сыном, но не смогла и вызвала спецслужбы. Силовикам, которые пытались его обезвредить, он оказывал сопротивление и стрелял из ружья по двери квартиры. Сдался Широков только после переговоров с главой городской полиции Фанисом Хаматовым.
Приговор Широкову будет вынесен 20 марта в 16:00. URA.RU запросило комментарий в суде ХМАО, на момент публикации ответ не поступил.
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