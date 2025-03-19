Сообщение о минировании транспортного колледжа в Перми оказалось ложным

Днем 20 марта в соцсетях появилась информация, о том что учащихся Пермского колледжа транспорта и сервиса не выпускают на улицу. Учебное заведение находится на улице Ивана Франко, 39. На месте работали сотрудники ГБР, полиции, росгвардейцы и реанимационная бригада.
«Поступило сообщение о минировании парковки. Территорию проверили, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе краевого минтербеза.
Ранее URA.RU сообщало о волне лжеминирований в пермских учебных заведениях. Например, в марте 2025 года неоднократно эвакуировали студентов и педагогов Пермского нефтяного колледжа.
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