19 марта 2025

Сообщение о минировании транспортного колледжа в Перми оказалось ложным

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывчатых веществ и взрывных устройств в колледже не обнаружили
Взрывчатых веществ и взрывных устройств в колледже не обнаружили Фото:

Днем 20 марта в соцсетях появилась информация, о том что учащихся Пермского колледжа транспорта и сервиса не выпускают на улицу. Учебное заведение находится на улице Ивана Франко, 39. На месте работали сотрудники ГБР, полиции, росгвардейцы и реанимационная бригада. 

«Поступило сообщение о минировании парковки. Территорию проверили, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе краевого минтербеза. 

Ранее URA.RU сообщало о волне лжеминирований в пермских учебных заведениях. Например, в марте 2025 года неоднократно эвакуировали студентов и педагогов Пермского нефтяного колледжа. 

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Днем 20 марта в соцсетях появилась информация, о том что учащихся Пермского колледжа транспорта и сервиса не выпускают на улицу. Учебное заведение находится на улице Ивана Франко, 39. На месте работали сотрудники ГБР, полиции, росгвардейцы и реанимационная бригада.  «Поступило сообщение о минировании парковки. Территорию проверили, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе краевого минтербеза.  Ранее URA.RU сообщало о волне лжеминирований в пермских учебных заведениях. Например, в марте 2025 года неоднократно эвакуировали студентов и педагогов Пермского нефтяного колледжа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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