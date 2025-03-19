Кладбища Кургана приведут в порядок к майским праздникам

В Кургане начнутся работы по благоустройству кладбищ и созданию ритуальной площадки на Зайковском кладбище для прощания с участниками СВО. Согласно планам, на территории кладбища будет обустроена маршевая дорожка к месту захоронения погибших бойцов и ритуальная площадка с постаментом. Работы запланированы на период перед майскими праздниками, общая стоимость проекта составит около 5,7 млн рублей. Об этом сообщают в СМИ.
«Перед майскими праздниками с курганских городских кладбищ вывезут мусор, уберут аварийные деревья. Территории обработают от клещей», — пишет telegram-канал 45.RU. Эти действия направлены на обеспечение безопасности и комфорта для посетителей во время проведения траурных мероприятий на майские праздники.
В Кургане активно ведется работа не только по благоустройству городских территорий, но и по улучшению инфраструктуры для отдыха и спорта. Например, в 2025 году запланирован капитальный ремонт спортивного комплекса «Медведь», который является важной частью спортивной инфраструктуры города и используется для тренировок более тысячи юных спортсменов.
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