19 марта 2025

Кладбища Кургана приведут в порядок к майским праздникам

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане приведут в порядок кладбища
В Кургане приведут в порядок кладбища Фото:

В Кургане начнутся работы по благоустройству кладбищ и созданию ритуальной площадки на Зайковском кладбище для прощания с участниками СВО. Согласно планам, на территории кладбища будет обустроена маршевая дорожка к месту захоронения погибших бойцов и ритуальная площадка с постаментом. Работы запланированы на период перед майскими праздниками, общая стоимость проекта составит около 5,7 млн рублей. Об этом сообщают в СМИ.

«Перед майскими праздниками с курганских городских кладбищ вывезут мусор, уберут аварийные деревья. Территории обработают от клещей», — пишет telegram-канал 45.RU. Эти действия направлены на обеспечение безопасности и комфорта для посетителей во время проведения траурных мероприятий на майские праздники.

В Кургане активно ведется работа не только по благоустройству городских территорий, но и по улучшению инфраструктуры для отдыха и спорта. Например, в 2025 году запланирован капитальный ремонт спортивного комплекса «Медведь», который является важной частью спортивной инфраструктуры города и используется для тренировок более тысячи юных спортсменов.

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В Кургане начнутся работы по благоустройству кладбищ и созданию ритуальной площадки на Зайковском кладбище для прощания с участниками СВО. Согласно планам, на территории кладбища будет обустроена маршевая дорожка к месту захоронения погибших бойцов и ритуальная площадка с постаментом. Работы запланированы на период перед майскими праздниками, общая стоимость проекта составит около 5,7 млн рублей. Об этом сообщают в СМИ. «Перед майскими праздниками с курганских городских кладбищ вывезут мусор, уберут аварийные деревья. Территории обработают от клещей», — пишет telegram-канал 45.RU. Эти действия направлены на обеспечение безопасности и комфорта для посетителей во время проведения траурных мероприятий на майские праздники. В Кургане активно ведется работа не только по благоустройству городских территорий, но и по улучшению инфраструктуры для отдыха и спорта. Например, в 2025 году запланирован капитальный ремонт спортивного комплекса «Медведь», который является важной частью спортивной инфраструктуры города и используется для тренировок более тысячи юных спортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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