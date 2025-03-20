Почти 10 млрд рублей получили челябинцы из бюджета на оплату ЖКХ

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Субсидии положены тем, кто выплачивает за ЖКХ выше 22% от своих доходов
Субсидии положены тем, кто выплачивает за ЖКХ выше 22% от своих доходов Фото:

Почти 10 миллиардов рублей были выделены жителям Челябинской области в виде субсидий на оплату услуг ЖКХ в прошлом году. Об этом говорят данные Челябинскстата.

«За 2024 год жители региона получили девять миллиардов 290 миллионов в качестве субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Поддержку получили 730 623 человека», — сообщили в Челябинскстате.

Среднемесячный размер помощи на человека составил 1059 рублей. Субсидия выплачивается тем семьям, которые платят за жилье и услуги ЖКХ более 22% от своих доходов. Ее размер таков, чтобы снизить эту долю до максимально допустимых 22 процентов.

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Почти 10 миллиардов рублей были выделены жителям Челябинской области в виде субсидий на оплату услуг ЖКХ в прошлом году. Об этом говорят данные Челябинскстата. «За 2024 год жители региона получили девять миллиардов 290 миллионов в качестве субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Поддержку получили 730 623 человека», — сообщили в Челябинскстате. Среднемесячный размер помощи на человека составил 1059 рублей. Субсидия выплачивается тем семьям, которые платят за жилье и услуги ЖКХ более 22% от своих доходов. Ее размер таков, чтобы снизить эту долю до максимально допустимых 22 процентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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