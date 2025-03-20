В лесу, в горах и на воде: в Свердловской области создали новый отряд спасателей из сотрудников РМК

В Свердловской области создали новый отряд спасателей из сотрудников РМК

20 марта 2025 в 16:50 Размер текста - 17 +

Сотрудники «РМК Поиск» будут помогать в людям в самых разных сложных ситуациях (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Пропавших и попавших в беду людей теперь будет помогать искать и спасать новый отряд «РМК Поиск». Инициатором его создания стал основатель «Русской медной компании», меценат Игорь Алтушкин. О задачах и планах поискового движения, сотрудничестве со спецслужбами и первых успехах URA.RU рассказали в пресс-службе РМК. «Задача — помогать людям: искать пропавших и оказывать содействие МЧС при чрезвычайных ситуациях (помощь в эвакуации при наводнениях, в тушении лесных пожаров и так далее). В штате „РМК Поиск“ 45 сотрудников. Приобретается необходимая техника: внедорожники высокой проходимости, лодки, квадроциклы, снегоходы, БПЛА и другое оборудование. После полного укомплектования специалисты „РМК Поиск“ будут экипированы для спасения в лесах, на пожарах, при аномальных морозах, на воде и в горах», — объяснили в компании. В четверг, 20 марта, представители «РМК Поиск» подписали соглашение о сотрудничестве со свердловским управлением МЧС. В будущем соглашения о взаимодействии также будут подписаны с региональными ГУ МВД и СКР, службой спасения, челябинским министерством общественной безопасности, челябинским управлением МЧС и другими структурами. «Мы уже зарегистрировали наше подразделение как добровольческую пожарную команду и подготовили сотрудников для участия в ликвидации последствий ЧС. У нас уже сформирован штат, и большинство наших специалистов имеет опыт работы в спасательных подразделениях», — доложил руководитель «РМК Поиск» Денис Рыжов Виктору Теряеву, начальнику ГУ МЧС. Тот поблагодарил ребят за инициативу. «Мы вместе с вами делаем сегодня хорошее дело для более оперативной и качественной помощи людям, которые попали в те или иные жизненные трудности», — отметил министр. Поводом для создания «РМК Поиск» стали события прошлого года, за которыми следила вся страна. В июне 2024-го в лесу под свердловским селом Байкалово пропали брат и сестра из Тюмени. Их искали четверо суток, к поискам присоединись волонтеры и сотрудники разных ведомств, в том числе и сотрудники Службы безопасности РМК. И именно они нашли детей, доставили в лагерь и передали врачам. А уже в конце июля во время наводнения в челябинских поселках Киолим и Коркино сотни сотрудников Службы безопасности РМК одними из первых отправились помогать людям. В общей сложности с осени 2024 года сотрудники «РМК Поиск» приняли участие в 44 мероприятиях по поиску пропавших людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавших и попавших в беду людей теперь будет помогать искать и спасать новый отряд «РМК Поиск». Инициатором его создания стал основатель «Русской медной компании», меценат Игорь Алтушкин. О задачах и планах поискового движения, сотрудничестве со спецслужбами и первых успехах URA.RU рассказали в пресс-службе РМК. «Задача — помогать людям: искать пропавших и оказывать содействие МЧС при чрезвычайных ситуациях (помощь в эвакуации при наводнениях, в тушении лесных пожаров и так далее). В штате „РМК Поиск“ 45 сотрудников. Приобретается необходимая техника: внедорожники высокой проходимости, лодки, квадроциклы, снегоходы, БПЛА и другое оборудование. После полного укомплектования специалисты „РМК Поиск“ будут экипированы для спасения в лесах, на пожарах, при аномальных морозах, на воде и в горах», — объяснили в компании. В четверг, 20 марта, представители «РМК Поиск» подписали соглашение о сотрудничестве со свердловским управлением МЧС. В будущем соглашения о взаимодействии также будут подписаны с региональными ГУ МВД и СКР, службой спасения, челябинским министерством общественной безопасности, челябинским управлением МЧС и другими структурами. «Мы уже зарегистрировали наше подразделение как добровольческую пожарную команду и подготовили сотрудников для участия в ликвидации последствий ЧС. У нас уже сформирован штат, и большинство наших специалистов имеет опыт работы в спасательных подразделениях», — доложил руководитель «РМК Поиск» Денис Рыжов Виктору Теряеву, начальнику ГУ МЧС. Тот поблагодарил ребят за инициативу. «Мы вместе с вами делаем сегодня хорошее дело для более оперативной и качественной помощи людям, которые попали в те или иные жизненные трудности», — отметил министр. Поводом для создания «РМК Поиск» стали события прошлого года, за которыми следила вся страна. В июне 2024-го в лесу под свердловским селом Байкалово пропали брат и сестра из Тюмени. Их искали четверо суток, к поискам присоединись волонтеры и сотрудники разных ведомств, в том числе и сотрудники Службы безопасности РМК. И именно они нашли детей, доставили в лагерь и передали врачам. А уже в конце июля во время наводнения в челябинских поселках Киолим и Коркино сотни сотрудников Службы безопасности РМК одними из первых отправились помогать людям. В общей сложности с осени 2024 года сотрудники «РМК Поиск» приняли участие в 44 мероприятиях по поиску пропавших людей.