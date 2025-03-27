История Танкограда: какие заводы перевозили в Челябинск со всего СССР в годы войны. Фото, видео

Челябинск в годы Великой Отечественной войны принял сотни эвакуированных заводов

27 марта 2025 в 20:10 Размер текста - 17 +

В начале Великой Отечественной войны в Челябинск перенесли сотни заводов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В годы Великой Отечественной войны Челябинск стал одним из ключевых центров оборонной промышленности СССР. Сотни предприятий из западных регионов страны к марту 1942 года были эвакуированы на Урал, чтобы обеспечить фронт необходимым вооружением и техникой. Город, который до войны был известен как промышленный центр, превратился в настоящий «Танкоград» — символ трудового подвига советского народа. Как эвакуированные заводы нашли новую жизнь в Челябинске — рассказывает URA.RU. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ): центр танковой промышленности ЧТЗ стал главной площадкой для размещения эвакуированных предприятий. Сюда прибыли: Ленинградский Кировский завод. Предприятие начало выпуск танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), снарядов и деталей для пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ). На ЧТЗ прибыло 7 500 человек, включая 5891 рабочего и 1185 инженерно-технических работников (ИТР).

Харьковский завод № 75. Предприятие специализировалось на производстве танковых дизельных моторов. К 30 октября 1941 года на площадку завода прибыли 673 рабочих и 570 инженеров, а к концу года — более трех тысяч человек.

Ленинградский завод № 174 имени Ворошилова. Был эвакуирован в Челябинск частично, продолжив выпуск танков на ЧТЗ.

Московский завод «Динамо». Начал производство электрооборудования для танков и авиации. Оттуда на ЧТЗ прибыло 35 станков и 73 рабочих.

Харьковский станкостроительный завод имени Молотова. Был переведен в Челябинск, хотя изначально его разместили в Троицке. На площадку ЧТЗ в начале Великой Отечественной войны прибыло 469 единиц оборудования и 217 рабочих.

Московский завод шлифовальных станков и станкостроительный завод «Красный пролетарий» также влились в производство ЧТЗ. Цеха выпускали детали для танков и установок М-13 («Катюша»). ЧТЗ в годы Великой Отечественной войны снабжал фронт танками и снарядами, а соседние производства деталями для воентехники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод имени Колющенко: производство боеприпасов и минометов Завод имени Колющенко в годы Великой Отечественной войны снабжал фронт системами реактивного залпового огня «Катюша». После предприятие выпускало спецтехнику и сменило название на «Челябинские строительно-дорожные машины». На площадке завода имени Колющенко разместились: Сумской завод имени Фрунзе, выпускавший снаряды, авиабомбы и ручные гранаты. Тогда в Танкоград прибыла 491 единица оборудования.

Московский завод трикотажных машин, Пресненский завод измерительных приборов и завод имени Калинина начали выпуск снарядов для установок М-13 и минометов.

Херсонский машиностроительный завод имени Петровского и Коломенский патефонный завод также занялись производством боеприпасов. Часовой завод «Молния»: от жал для гранат до коллекционных часов Московский часовой завод имени Кирова эвакуировали в Челябинск и Златоуст. Его перепрофилировали на производство часов для авиации и танков, а также жал для гранат. К марту 1942 года там были установлены 594 единицы оборудования. Позже там стали выпускать наручные, карманные и сувенирные часы. Завод «Молния» сохранил производство часов, однако на его прежнем месте находится ТРК «Куба» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Станкомаш»: центр станкостроения и боеприпасов Завод №78 имени Серго Орджонекидзе, или «Станкомаш», существовал в Челябинске с 1930-х годов. Сейчас там действует одноименный технопарк, вмещающих 11 высокотехнологичных предприятий. С 1941 по 1942 год на его базе разместились: Одесский станкостроительный завод им. Кирова и Московский завод «Станкин», которые продолжили выпуск станков для военной промышленности.

Завод «Шарикоподшипник» начал там производство корпусов 45-мм осколочных снарядов.

Туда же эвакуировали заводы № 71, №220, № 73, № 513 и Азово-Черноморский завод № 258. На цеха возложили обязанности по производству боеприпасов и сборке установок «Катюши».

Московский механический завод «Красный путь» прибыл в Челябинск 4 декабря 1941 года. Тогда в столицу Южного Урала перевезли 16 единиц оборудования.

Карачаровский комбинат доставил еще 15 единиц оборудования. С завода «Метрострой» в Челябинск доставлена 71 единица оборудования и 100 рабочих. С Ижорского завода к концу 1941 года прибыл 221 рабочий.

Также на территории «Станкомаша» разместили оборудование и рабочих завода имени Войтовича, Опытного и Инжекторного заводов.

Завод «Красный Профинтерн» из Брянска доставил еще 48 единиц оборудования и 474 рабочих. Там же разместили Электродный завод и Ситцебазу. Автоматно-механический завод (АМЗ): выпуск снарядов В 1941 году Ярославский завод № 62 был переведен в Челябинск и стал основой для создания АМЗ. Завод выпускал корпуса снарядов для зенитных и противотанковых орудий. К концу 1941 года там было установлено 1114 единиц оборудования. Сейчас на территории АМЗ планируют возвести жилой комплекс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Калибр»: инструментальное производство Московский завод «Калибр» был эвакуирован в Челябинск и размещен на площади недостроенного театра оперы и балета. Завод начал выпуск мерительного инструмента для военной промышленности. В кратчайшие сроки там было налажено производство бензиновых двигателей, авиабомб, тележек для ракет, комплексов для ремонта и топливозаправщиков. На месте завода «Калибр» позже организовали торгово-выставочный центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский металлургический завод (ЧМЗ): металл для фронта Металлургический завод имени Ворошилова и завод «Электросталь» были эвакуированы на территорию ЧМЗ и Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Их оборудование использовалось для производства металла, необходимого для танков и боеприпасов, включая корпуса для снарядов. Высококачественный металл отправлялся с ЧМЗ на другие заводы Танкограда — имени Колющенко, ЧТЗ и «Станкомаш». ЧМЗ снабжал производства высококачественным металлом для танков и другой военной техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Оргстекло»: прозрачная броня для бойцов Ленинградский завод К-4 был переведен в Челябинск и производил пуленепробиваемое стекло или, как его называли, «прозрачную броню» для самолетов и танков. Он разместился на площадях завода безалкогольных напитков и макаронной фабрики и в 1941 году уже выпускал бронекозырьки для авиации. После войны предприятие начало выпуск гражданской продукции, а в 2017 году цеха занял первый креативный кластер Челябинска Svoboda2. Он стал центром притяжения для бизнеса из креативных индустрий. Лакокрасочный завод: камуфляж для военной техники Краснопресненский завод № 34, эвакуированный в 1941 году, образовал Челябинский лакокрасочный завод. Вместе с ним на Южный Урал перевезли Ярославский завод №36, Ленинградский завод имени Менделеева и завод «Красный химик» из Харькова. Они снабжали другие производства и фронт лаками, эмалью и красками для авиации и танков. Лакокрасочный завод снабжал производства покрытием для танков и авиации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Сигнал»: завеса от врага и боеприпасы Завод № 11 был эвакуирован в Челябинск и размещен на площадках заводов № 78 («Станкомаш») и № 254 («Сигнал»). В декабре 1941 года на «Сигнал» перевели гильзовый, капсульный, пиротехнический и деревотарный цеха. Основной целью стал выпуск трассера для снарядов большого калибра и зажигательных шашек для 20-мм и 23-мм выстрелов. Завод также производил нейтральные дымовые средства для маскировки войск на поле боя. В годы Великой Отечественной войны «Сигнал» снабжал фронт трассерами для снарядов большого калибра и зажигательных шашек Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Завод «Строммашина»: от авиабомб до строительной техники Ленинградский завод «Нефтеприбор» при эвакуации в Челябинск разместили в чистом поле. На его базе основали предприятие «Строммашина», которое переоборудовало автомобильные бензиновые двигатели на газогенераторные для экономии топлива на фронте. В кратчайшие сроки там освоили производство авиабомб ФАБ-50 для поражения наземных целей. После войны завод переключился на выпуск строительной техники и оборудования для железобетона. Его прежнее местоположение занимает торгово-деловой центр «Горки». На месте «Строммашины» вовзели ТДК «Горки», а производство перенесли на другую территорию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский фармацевтический завод: лекарства для фронта и тыла В 1941 году в Челябинск эвакуируют также Харьковский и Курский фармацевтические заводы. Оборудование и персонал разместили в помещении терапевтического корпуса Челябинской областной больницы. Официально завод начал работать 1 апреля 1942 года. Кроме лекарств выпускались также перевязочные материалы и антисептики. Ликеро-водочный завод: витамины и концентраты для фронта Витаминный завод был эвакуирован из Ленинграда в Москву, а затем в Челябинск, где разместился на базе Ликеро-водочного завода. Предприятие выпускало спиртоочищенный концентрат, витаминизированный сироп из шиповника и концентраты в порошке и таблетках. Вместе с заводом в Танкоград перевезли и Всесоюзный витаминный институт, наладив исследования качества продукции. Препараты использовали для профилактики авитаминоза у солдат и рабочих тыла. Ликеро-водочный завод взял на себя производство витаминизированных сиропов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская табачная фабрика: папиросы для пайков Табачная фабрика «Дукат» была эвакуирована в Челябинск в январе 1942 года, основав Челябинскую табачную фабрику. Вместе с «Дукатом» в Челябинск была эвакуирована табачно-папиросная фабрика имени Клары Цеткин. Основное производство перенесли в Златоуст, однако часть оборудования и специалистов остались в Челябинске. Табачные изделия включались в пайки для солдат. Эвакуация продовольствия для фронта и тыла В Челябинск перенесли и Колбасный завод № 2 из Ленинграда. В октябре 1942 года он влился в колбасный цех Челябинского мясокомбината. Целью было восстановить мощности до 170 тонн мясной продукции в месяц. Вместе с ним эвакуировали и Московские холодильники № 1 и № 3, увеличив мощность местного холодильника до четырех тысяч тонн хранения. Всего в Челябинск было перенесено более сотни заводов и производств, в числе которых десятки ТЭЦ и ГРЭС. Челябинские текстильная и обувная фабрики также были образованы после эвакуации на Южный Урал аналогичных производств из западных регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны Челябинск стал одним из ключевых центров оборонной промышленности СССР. Сотни предприятий из западных регионов страны к марту 1942 года были эвакуированы на Урал, чтобы обеспечить фронт необходимым вооружением и техникой. Город, который до войны был известен как промышленный центр, превратился в настоящий «Танкоград» — символ трудового подвига советского народа. Как эвакуированные заводы нашли новую жизнь в Челябинске — рассказывает URA.RU. ЧТЗ стал главной площадкой для размещения эвакуированных предприятий. Сюда прибыли: Завод имени Колющенко в годы Великой Отечественной войны снабжал фронт системами реактивного залпового огня «Катюша». После предприятие выпускало спецтехнику и сменило название на «Челябинские строительно-дорожные машины». На площадке завода имени Колющенко разместились: Московский часовой завод имени Кирова эвакуировали в Челябинск и Златоуст. Его перепрофилировали на производство часов для авиации и танков, а также жал для гранат. К марту 1942 года там были установлены 594 единицы оборудования. Позже там стали выпускать наручные, карманные и сувенирные часы. Завод №78 имени Серго Орджонекидзе, или «Станкомаш», существовал в Челябинске с 1930-х годов. Сейчас там действует одноименный технопарк, вмещающих 11 высокотехнологичных предприятий. С 1941 по 1942 год на его базе разместились: В 1941 году Ярославский завод № 62 был переведен в Челябинск и стал основой для создания АМЗ. Завод выпускал корпуса снарядов для зенитных и противотанковых орудий. К концу 1941 года там было установлено 1114 единиц оборудования. Московский завод «Калибр» был эвакуирован в Челябинск и размещен на площади недостроенного театра оперы и балета. Завод начал выпуск мерительного инструмента для военной промышленности. В кратчайшие сроки там было налажено производство бензиновых двигателей, авиабомб, тележек для ракет, комплексов для ремонта и топливозаправщиков. Металлургический завод имени Ворошилова и завод «Электросталь» были эвакуированы на территорию ЧМЗ и Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Их оборудование использовалось для производства металла, необходимого для танков и боеприпасов, включая корпуса для снарядов. Высококачественный металл отправлялся с ЧМЗ на другие заводы Танкограда — имени Колющенко, ЧТЗ и «Станкомаш». Ленинградский завод К-4 был переведен в Челябинск и производил пуленепробиваемое стекло или, как его называли, «прозрачную броню» для самолетов и танков. Он разместился на площадях завода безалкогольных напитков и макаронной фабрики и в 1941 году уже выпускал бронекозырьки для авиации. После войны предприятие начало выпуск гражданской продукции, а в 2017 году цеха занял первый креативный кластер Челябинска Svoboda2. Он стал центром притяжения для бизнеса из креативных индустрий. Краснопресненский завод № 34, эвакуированный в 1941 году, образовал Челябинский лакокрасочный завод. Вместе с ним на Южный Урал перевезли Ярославский завод №36, Ленинградский завод имени Менделеева и завод «Красный химик» из Харькова. Они снабжали другие производства и фронт лаками, эмалью и красками для авиации и танков. Завод № 11 был эвакуирован в Челябинск и размещен на площадках заводов № 78 («Станкомаш») и № 254 («Сигнал»). В декабре 1941 года на «Сигнал» перевели гильзовый, капсульный, пиротехнический и деревотарный цеха. Основной целью стал выпуск трассера для снарядов большого калибра и зажигательных шашек для 20-мм и 23-мм выстрелов. Завод также производил нейтральные дымовые средства для маскировки войск на поле боя. Ленинградский завод «Нефтеприбор» при эвакуации в Челябинск разместили в чистом поле. На его базе основали предприятие «Строммашина», которое переоборудовало автомобильные бензиновые двигатели на газогенераторные для экономии топлива на фронте. В кратчайшие сроки там освоили производство авиабомб ФАБ-50 для поражения наземных целей. После войны завод переключился на выпуск строительной техники и оборудования для железобетона. Его прежнее местоположение занимает торгово-деловой центр «Горки». В 1941 году в Челябинск эвакуируют также Харьковский и Курский фармацевтические заводы. Оборудование и персонал разместили в помещении терапевтического корпуса Челябинской областной больницы. Официально завод начал работать 1 апреля 1942 года. Кроме лекарств выпускались также перевязочные материалы и антисептики. Витаминный завод был эвакуирован из Ленинграда в Москву, а затем в Челябинск, где разместился на базе Ликеро-водочного завода. Предприятие выпускало спиртоочищенный концентрат, витаминизированный сироп из шиповника и концентраты в порошке и таблетках. Вместе с заводом в Танкоград перевезли и Всесоюзный витаминный институт, наладив исследования качества продукции. Препараты использовали для профилактики авитаминоза у солдат и рабочих тыла. Табачная фабрика «Дукат» была эвакуирована в Челябинск в январе 1942 года, основав Челябинскую табачную фабрику. Вместе с «Дукатом» в Челябинск была эвакуирована табачно-папиросная фабрика имени Клары Цеткин. Основное производство перенесли в Златоуст, однако часть оборудования и специалистов остались в Челябинске. Табачные изделия включались в пайки для солдат. В Челябинск перенесли и Колбасный завод № 2 из Ленинграда. В октябре 1942 года он влился в колбасный цех Челябинского мясокомбината. Целью было восстановить мощности до 170 тонн мясной продукции в месяц. Вместе с ним эвакуировали и Московские холодильники № 1 и № 3, увеличив мощность местного холодильника до четырех тысяч тонн хранения.