В годы Великой Отечественной войны Челябинск стал одним из ключевых центров оборонной промышленности СССР. Сотни предприятий из западных регионов страны к марту 1942 года были эвакуированы на Урал, чтобы обеспечить фронт необходимым вооружением и техникой. Город, который до войны был известен как промышленный центр, превратился в настоящий «Танкоград» — символ трудового подвига советского народа. Как эвакуированные заводы нашли новую жизнь в Челябинске — рассказывает URA.RU.
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ): центр танковой промышленности
ЧТЗ стал главной площадкой для размещения эвакуированных предприятий. Сюда прибыли:
- Ленинградский Кировский завод. Предприятие начало выпуск танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), снарядов и деталей для пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ). На ЧТЗ прибыло 7 500 человек, включая 5891 рабочего и 1185 инженерно-технических работников (ИТР).
- Харьковский завод № 75. Предприятие специализировалось на производстве танковых дизельных моторов. К 30 октября 1941 года на площадку завода прибыли 673 рабочих и 570 инженеров, а к концу года — более трех тысяч человек.
- Ленинградский завод № 174 имени Ворошилова. Был эвакуирован в Челябинск частично, продолжив выпуск танков на ЧТЗ.
- Московский завод «Динамо». Начал производство электрооборудования для танков и авиации. Оттуда на ЧТЗ прибыло 35 станков и 73 рабочих.
- Харьковский станкостроительный завод имени Молотова. Был переведен в Челябинск, хотя изначально его разместили в Троицке. На площадку ЧТЗ в начале Великой Отечественной войны прибыло 469 единиц оборудования и 217 рабочих.
- Московский завод шлифовальных станков и станкостроительный завод «Красный пролетарий» также влились в производство ЧТЗ. Цеха выпускали детали для танков и установок М-13 («Катюша»).
Завод имени Колющенко: производство боеприпасов и минометов
Завод имени Колющенко в годы Великой Отечественной войны снабжал фронт системами реактивного залпового огня «Катюша». После предприятие выпускало спецтехнику и сменило название на «Челябинские строительно-дорожные машины». На площадке завода имени Колющенко разместились:
- Сумской завод имени Фрунзе, выпускавший снаряды, авиабомбы и ручные гранаты. Тогда в Танкоград прибыла 491 единица оборудования.
- Московский завод трикотажных машин, Пресненский завод измерительных приборов и завод имени Калинина начали выпуск снарядов для установок М-13 и минометов.
- Херсонский машиностроительный завод имени Петровского и Коломенский патефонный завод также занялись производством боеприпасов.
Часовой завод «Молния»: от жал для гранат до коллекционных часов
Московский часовой завод имени Кирова эвакуировали в Челябинск и Златоуст. Его перепрофилировали на производство часов для авиации и танков, а также жал для гранат. К марту 1942 года там были установлены 594 единицы оборудования. Позже там стали выпускать наручные, карманные и сувенирные часы.
Завод «Станкомаш»: центр станкостроения и боеприпасов
Завод №78 имени Серго Орджонекидзе, или «Станкомаш», существовал в Челябинске с 1930-х годов. Сейчас там действует одноименный технопарк, вмещающих 11 высокотехнологичных предприятий. С 1941 по 1942 год на его базе разместились:
- Одесский станкостроительный завод им. Кирова и Московский завод «Станкин», которые продолжили выпуск станков для военной промышленности.
- Завод «Шарикоподшипник» начал там производство корпусов 45-мм осколочных снарядов.
- Туда же эвакуировали заводы № 71, №220, № 73, № 513 и Азово-Черноморский завод № 258. На цеха возложили обязанности по производству боеприпасов и сборке установок «Катюши».
- Московский механический завод «Красный путь» прибыл в Челябинск 4 декабря 1941 года. Тогда в столицу Южного Урала перевезли 16 единиц оборудования.
- Карачаровский комбинат доставил еще 15 единиц оборудования. С завода «Метрострой» в Челябинск доставлена 71 единица оборудования и 100 рабочих. С Ижорского завода к концу 1941 года прибыл 221 рабочий.
- Также на территории «Станкомаша» разместили оборудование и рабочих завода имени Войтовича, Опытного и Инжекторного заводов.
- Завод «Красный Профинтерн» из Брянска доставил еще 48 единиц оборудования и 474 рабочих. Там же разместили Электродный завод и Ситцебазу.
Автоматно-механический завод (АМЗ): выпуск снарядов
В 1941 году Ярославский завод № 62 был переведен в Челябинск и стал основой для создания АМЗ. Завод выпускал корпуса снарядов для зенитных и противотанковых орудий. К концу 1941 года там было установлено 1114 единиц оборудования.
Завод «Калибр»: инструментальное производство
Московский завод «Калибр» был эвакуирован в Челябинск и размещен на площади недостроенного театра оперы и балета. Завод начал выпуск мерительного инструмента для военной промышленности. В кратчайшие сроки там было налажено производство бензиновых двигателей, авиабомб, тележек для ракет, комплексов для ремонта и топливозаправщиков.
Челябинский металлургический завод (ЧМЗ): металл для фронта
Металлургический завод имени Ворошилова и завод «Электросталь» были эвакуированы на территорию ЧМЗ и Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Их оборудование использовалось для производства металла, необходимого для танков и боеприпасов, включая корпуса для снарядов. Высококачественный металл отправлялся с ЧМЗ на другие заводы Танкограда — имени Колющенко, ЧТЗ и «Станкомаш».
Завод «Оргстекло»: прозрачная броня для бойцов
Ленинградский завод К-4 был переведен в Челябинск и производил пуленепробиваемое стекло или, как его называли, «прозрачную броню» для самолетов и танков. Он разместился на площадях завода безалкогольных напитков и макаронной фабрики и в 1941 году уже выпускал бронекозырьки для авиации.
После войны предприятие начало выпуск гражданской продукции, а в 2017 году цеха занял первый креативный кластер Челябинска Svoboda2. Он стал центром притяжения для бизнеса из креативных индустрий.
Лакокрасочный завод: камуфляж для военной техники
Краснопресненский завод № 34, эвакуированный в 1941 году, образовал Челябинский лакокрасочный завод. Вместе с ним на Южный Урал перевезли Ярославский завод №36, Ленинградский завод имени Менделеева и завод «Красный химик» из Харькова. Они снабжали другие производства и фронт лаками, эмалью и красками для авиации и танков.
Завод «Сигнал»: завеса от врага и боеприпасы
Завод № 11 был эвакуирован в Челябинск и размещен на площадках заводов № 78 («Станкомаш») и № 254 («Сигнал»). В декабре 1941 года на «Сигнал» перевели гильзовый, капсульный, пиротехнический и деревотарный цеха. Основной целью стал выпуск трассера для снарядов большого калибра и зажигательных шашек для 20-мм и 23-мм выстрелов. Завод также производил нейтральные дымовые средства для маскировки войск на поле боя.
Завод «Строммашина»: от авиабомб до строительной техники
Ленинградский завод «Нефтеприбор» при эвакуации в Челябинск разместили в чистом поле. На его базе основали предприятие «Строммашина», которое переоборудовало автомобильные бензиновые двигатели на газогенераторные для экономии топлива на фронте. В кратчайшие сроки там освоили производство авиабомб ФАБ-50 для поражения наземных целей.
После войны завод переключился на выпуск строительной техники и оборудования для железобетона. Его прежнее местоположение занимает торгово-деловой центр «Горки».
Челябинский фармацевтический завод: лекарства для фронта и тыла
В 1941 году в Челябинск эвакуируют также Харьковский и Курский фармацевтические заводы. Оборудование и персонал разместили в помещении терапевтического корпуса Челябинской областной больницы. Официально завод начал работать 1 апреля 1942 года. Кроме лекарств выпускались также перевязочные материалы и антисептики.
Ликеро-водочный завод: витамины и концентраты для фронта
Витаминный завод был эвакуирован из Ленинграда в Москву, а затем в Челябинск, где разместился на базе Ликеро-водочного завода. Предприятие выпускало спиртоочищенный концентрат, витаминизированный сироп из шиповника и концентраты в порошке и таблетках.
Вместе с заводом в Танкоград перевезли и Всесоюзный витаминный институт, наладив исследования качества продукции. Препараты использовали для профилактики авитаминоза у солдат и рабочих тыла.
Челябинская табачная фабрика: папиросы для пайков
Табачная фабрика «Дукат» была эвакуирована в Челябинск в январе 1942 года, основав Челябинскую табачную фабрику. Вместе с «Дукатом» в Челябинск была эвакуирована табачно-папиросная фабрика имени Клары Цеткин. Основное производство перенесли в Златоуст, однако часть оборудования и специалистов остались в Челябинске. Табачные изделия включались в пайки для солдат.
Эвакуация продовольствия для фронта и тыла
В Челябинск перенесли и Колбасный завод № 2 из Ленинграда. В октябре 1942 года он влился в колбасный цех Челябинского мясокомбината. Целью было восстановить мощности до 170 тонн мясной продукции в месяц. Вместе с ним эвакуировали и Московские холодильники № 1 и № 3, увеличив мощность местного холодильника до четырех тысяч тонн хранения.
Всего в Челябинск было перенесено более сотни заводов и производств, в числе которых десятки ТЭЦ и ГРЭС. Челябинские текстильная и обувная фабрики также были образованы после эвакуации на Южный Урал аналогичных производств из западных регионов.
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