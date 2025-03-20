В канун паводка курганцы меняют дачу на стиральную машину. Фото

Курганцы отдают участок земли за стиральную машину
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Микрорайон Зарека. Тюмень, деревня, дача, частный дом, ветхое жилье, дом, зарека, ул луговая
Курганцы меняют дачу на стиральную машину и холодильник Фото:

После весеннего паводка рынок недвижимости в Кургане сильно изменился — дачные участки начали продавать по заниженным ценам. Появилось множество предложений, где собственники меняют свои дачные участки на стиральные машины и холодильники. Об этом указано на сайте «Авито».

Первый вариант — однокомнатный дом из бревен, площадью 10 квадратных метров, расположенный на 5 сотках земли. Рядом есть вся необходимая инфраструктура: остановка в шаговой доступности, магазин, аптека и даже школа. Для отдыха на участке есть баня, санузел находится на улице. 14 октября 2023 года участок стоил 150 000 рублей, тогда как 1 сентября 2024 года стоимость упала до 70 000 рублей. Собственник уже готов отдать весь участок за стиральную машину или новый холодильник.

Второй вариант — деревянный дом площадью 38 м², расположенный на 9,6 сотках земли. 14 июня 2024 года стоимость составляла 230 000 рублей, но после наводнения дом сильно пострадал, разобрана внутренняя отделка и пол. В течение года стоимость несколько раз падала и на данный момент составляет 85 000 рублей. Собственник также рассматривает обмен на автомобиль.

Третий вариант — дом площадью 24 м², расположенный на участке в 7,7 соток. После наводнения дом требует ремонта, санузел находится на улице. Участок огорожен, электричество проведено, рядом находится остановка. Стоимость дома менялась, начиная с 130 000 рублей в 2022 году и закачивая 80 000 рублей в 2024 году, с тех пор стоимость не менялась.

Ранее URA.RU писало о дачах на колесах. Цены на них варьируются от 120 000 до 250 000 рублей.

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После весеннего паводка рынок недвижимости в Кургане сильно изменился — дачные участки начали продавать по заниженным ценам. Появилось множество предложений, где собственники меняют свои дачные участки на стиральные машины и холодильники. Об этом указано на сайте «Авито». Первый вариант — однокомнатный дом из бревен, площадью 10 квадратных метров, расположенный на 5 сотках земли. Рядом есть вся необходимая инфраструктура: остановка в шаговой доступности, магазин, аптека и даже школа. Для отдыха на участке есть баня, санузел находится на улице. 14 октября 2023 года участок стоил 150 000 рублей, тогда как 1 сентября 2024 года стоимость упала до 70 000 рублей. Собственник уже готов отдать весь участок за стиральную машину или новый холодильник. Второй вариант — деревянный дом площадью 38 м², расположенный на 9,6 сотках земли. 14 июня 2024 года стоимость составляла 230 000 рублей, но после наводнения дом сильно пострадал, разобрана внутренняя отделка и пол. В течение года стоимость несколько раз падала и на данный момент составляет 85 000 рублей. Собственник также рассматривает обмен на автомобиль. Третий вариант — дом площадью 24 м², расположенный на участке в 7,7 соток. После наводнения дом требует ремонта, санузел находится на улице. Участок огорожен, электричество проведено, рядом находится остановка. Стоимость дома менялась, начиная с 130 000 рублей в 2022 году и закачивая 80 000 рублей в 2024 году, с тех пор стоимость не менялась. Ранее URA.RU писало о дачах на колесах. Цены на них варьируются от 120 000 до 250 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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