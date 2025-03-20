Зеленский приехал в страну, которая может дать ему денег просто так

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл сегодня с официальным визитом в Норвегию, которая способна поддерживать его страну в оборонном секторе без привлечения заемных финансовых средств. Эта поездка Зеленского является частью его дипломатической миссии, направленной на поиск путей прекращения текущего конфликта, сообщает Reuters.
«Норвегия — единственная европейская страна, которая может финансировать увеличение поддержки Украины из собственных средств, а не за счет долга, поскольку на ее территории находится крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния с активами в размере 1,8 триллиона долларов США», — пишет газета. Ожидается, что Зеленский проведет ряд встреч с норвежскими лидерами, чтобы обсудить возможные пути сотрудничества и помощи в урегулировании конфликта. Также одной из целью визита является укрепление двусторонних отношений между двумя странами.
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