Зеленский приехал в страну, которая может дать ему денег просто так

Reuters: Зеленский приехал в Норвегию с официальным визитом
© Служба новостей «URA.RU»
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Только Норвегия может финансировать Украину из собственных средств
Только Норвегия может финансировать Украину из собственных средств Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл сегодня с официальным визитом в Норвегию, которая способна поддерживать его страну в оборонном секторе без привлечения заемных финансовых средств. Эта поездка Зеленского является частью его дипломатической миссии, направленной на поиск путей прекращения текущего конфликта, сообщает Reuters.

«Норвегия — единственная европейская страна, которая может финансировать увеличение поддержки Украины из собственных средств, а не за счет долга, поскольку на ее территории находится крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния с активами в размере 1,8 триллиона долларов США», — пишет газета. Ожидается, что Зеленский проведет ряд встреч с норвежскими лидерами, чтобы обсудить возможные пути сотрудничества и помощи в урегулировании конфликта. Также одной из целью визита является укрепление двусторонних отношений между двумя странами.

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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл сегодня с официальным визитом в Норвегию, которая способна поддерживать его страну в оборонном секторе без привлечения заемных финансовых средств. Эта поездка Зеленского является частью его дипломатической миссии, направленной на поиск путей прекращения текущего конфликта, сообщает Reuters. «Норвегия — единственная европейская страна, которая может финансировать увеличение поддержки Украины из собственных средств, а не за счет долга, поскольку на ее территории находится крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния с активами в размере 1,8 триллиона долларов США», — пишет газета. Ожидается, что Зеленский проведет ряд встреч с норвежскими лидерами, чтобы обсудить возможные пути сотрудничества и помощи в урегулировании конфликта. Также одной из целью визита является укрепление двусторонних отношений между двумя странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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