На Тюменскую область надвигается опасная погода

Погода испортится 21 марта
На юге Тюменской области 21 марта порывы ветра достигнут 16 м/с. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72». На дорогах ожидается гололедица.
«Внимание: 21 марта на юге Тюменской области ночью и утром туман, днем местами мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы до 16 м/с», — указано в сообщении.
Температура опустится ночью до -7 градусов, местами похолодает до -12. Днем потеплеет до +3. Жителей предупреждают о гололедице на дорогах.
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