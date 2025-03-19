19 марта 2025

На Тюменскую область надвигается опасная погода

В Тюменской области 21 марта похолодает до -12 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погода испортится 21 марта
Погода испортится 21 марта Фото:

На юге Тюменской области 21 марта порывы ветра достигнут 16 м/с. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72». На дорогах ожидается гололедица.

«Внимание: 21 марта на юге Тюменской области ночью и утром туман, днем местами мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы до 16 м/с», — указано в сообщении.

Температура опустится ночью до -7 градусов, местами похолодает до -12. Днем потеплеет до +3. Жителей предупреждают о гололедице на дорогах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На юге Тюменской области 21 марта порывы ветра достигнут 16 м/с. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72». На дорогах ожидается гололедица. «Внимание: 21 марта на юге Тюменской области ночью и утром туман, днем местами мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы до 16 м/с», — указано в сообщении. Температура опустится ночью до -7 градусов, местами похолодает до -12. Днем потеплеет до +3. Жителей предупреждают о гололедице на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...